Dan Negru a prevăzut eșecul Revelionului 2022? Ce a transmis cu câteva ore înainte de emisiune

Dan Negru a prevăzut faptul că show-ul său de Revelion nu se va mai bucura de audiențe ca în anii precedenți. Ce transmitea celebrul prezentator de televiziune chiar înainte cu câteva ore să înceapă distracția?

Dan Negru este unul din cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune și este iubit pentru felul în care dirijează orice show are pe mână. Indiferent de câte formate a reușit să modereze până acum, de departe edițiile care i-au adus succesul sunt cele speciale pentru noaptea dintre ani.

Iată că anul acesta românii au avut parte de o premieră! Dan Negru i-a anunțat că anul 2022 a ales alt câștigători la audiențe. Revelionul lui Dan Negru nu a mai câștigat detașat inima oamenilor și se pare că tocmai masca i-a purtat ghinion acum. Unii dintre fani au sesizat că acesta și-a prevăzut eșecul.

Concret, moderatorul spunea cu câteva ore înainte: „E ultimul an in care prezint showul cu măşti!”. Cu toate astea, este clar că vedeta nu pleacă nicăieri, ba chiar cei care îl iubesc știu că o să se pună pe picioare și o să se gândească la alte provocări cu vedete pentru anul 2023.

„Am făcut zeci de revelioane fără măşti şi in următoarele mele revelioane renunţ la măşti. E datoria mea morală să spun ca ideea măştilor e din România anilor ’80 când se numea „Cu Mască, Fără Mască”. E mai bine sa eşuezi in condiţii onorabile decat sa reuşeşti prin fraudă!

Am revigorat ideea după 40 ani, in 2012 şi anul asta o prezint pentru ultima dată. Şi dacă peste alţi 40 de ani, prin 2060, când eu n-o să mai fiu pe aici şi altcineva o să reia ideea,va fi onorabil să-i reamintească numele celei care a avut-o încă din anii’ ’70: Simona Patraulea.

Eu am fost doar un trecător prin acest format…Spun toate astea pentru ca eu cred ca elitele morale trebuie sa fie mai valoroase decat cele intelectuale”, conform postării pe Facebook.