Dan Negru, mesaj acid la adresa TVR după anunțul că România nu va participa la Eurovision 2024: “Erau bani aruncați pe geam” EXCLUSIV

Anunțul că România nu va participa la Eurovision 2024, în condițiile în care, până în acest moment, nu a fost achitată taxa de înscriere, a împărțit opinia publică în două tabere. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Dan Negru a transmis un mesaj acid pentru TVR. Ce a avut de spus celebrul prezentator TV.

Reprezentanții Uniunii Europene de Radio-Televiziune au publicat recent lista completă a statelor care vor concura la Eurovision 2024, iar România nu se numără printre acestea. Motivul? Țara noastră nu a achitat, până în acest moment, taxa de participare care, în alți ani, a fost de 150.000 de euro, dar care acum ar fi fost majorată la 180.000 de euro.

Cu toate că se vorbește despre o posibilă amânare a termenului de plată, astfel încât țara noastră să poată participa la ediția din 2024, ce va avea loc în Suedia, multe voci susțin că România ar trebui să se retragă din competiția muzicală, în condițiile în care, în ultimii ani, concurenții noștri nu au reușit să obțină rezultate impresionante. Recordul negativ a fost atins în 2023, când reprezentantul țării noastre nu a reușit să obțină nici măcăr un punct.

Dan Negru are în CV două preselecții naționale pentru Eurovision. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta Kanal D ne-a declarat că, din punctul său de vedere, cei 180.000 de euro necesari pentru participare sunt, de fapt, „bani aruncați pe geam”, punctând că „TVR nu-și scotea banii ăștia niciodată, căci nimeni nu se mai uită la Eurovision, de mulți ani”.

În tabăra opusă este Mihai Trăistariu. Artistul consideră că retragerea României de la Eurovision nu este o decizie înțeleaptă, mai ales că a fost luată din pricina eșecului din ediția precedentă.

„Eu am aflat ieri vestea proastă și m-am supărat foarte tare, sunt chiar indignat pentru că Eurovision e un campionat mondial de muzică, așa cum avem fotbal, avem tenis, avem gimnastică… Nu poți să spui că dacă am ratat o calificare la campionatele mondiale nu mai participi, la fotbal.

Așa e și cu muzica. Nu să anunți că ne retragem de la Eurovision că am avut zero puncte anul trecut. Mi se pare foarte nasol. Trebuia să managerieze acest eșec pentru că se întâmplă, am avut și rezultate foarte bune eu, Luminița, Paula, nu poți să spui că stăm acasă pentru că am luat ultimul loc!”, a declarat Mihai Trăstariu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.