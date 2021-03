Dan Negru, furios pe campania de vaccinare. Vedeta a răbufnit, nu s-a mai putut abține

Prezentatorul de la Next Star a răbufnit pe Facebook și a postat un mesaj care a devenit, deja, viral. Ce părere are Dan Negru despre vedetele care participă la campania de vaccinare împotriva coronavirusului. Mesajul vedetei a fost dur și tranșant.

Simpaticul prezentator Dan Negru nu s-a mai putut abține și a răbufnit în mediul online. Regele audiențelor a postat un mesaj, pe pagina sa oficială de Facebook, în care critică vedetele autohtone care s-au prezentat la campania de vaccinare anti-COVID cu scopul de a epata și a atrage atenția, în loc să încurajeze procesul de imunizare al populației împotriva coronavirusului. Prezentatorul de la Next Star susține că persoanele publice din showbiz participă la respectiva campanie pentru a-și crește notorietatea.

„Niște vedete dintr-un showbiz leșinat care-și arată umerii goi la poza de vaccinare pentru niște likeuri nu se numește „campanie”. Așa ca ăia din ministerele publice care-i ceartă pe cei nehotărâți sau speriați de vaccinare or fi uitat că treaba de convingere e și a lor?”, a fost mesajul cutremurător pe care Dan Negru l-a postat pe pagina lui oficială de Facebook.

Dan Negru este de părere că statul român ocupă o vină foarte mare în acest sens. Prezentatorul TV susține că autoritățile ratează cu grație în ceea ce privește promovarea campaniei de vaccinare anti-COVID, făcând referire la scandalul din 2008 privind vaccinul anti-HPV, ser creat pentru a preveni cancerul de col uterin.

„În 2008, statul român a aruncat la gunoi vreo 50 milioane de euro pentru că n-a convins cu vaccinul anti HPV care previne cancerul de col uterin la femei. Autoritățile au eșuat atunci in campania de vaccinare. Nu s-au priceput. Dar după ce statul român a lansat campania „Brâncuși powered by Irina Rimes” ce credeți ca urmează ? Vaccination powered by ……?”, a continuat prezentatorul TV pe celebra rețea de socializare.