EXCLUSIV Dan Negru împlinește 50 de ani la Roata Norocului! Ce legătură ascunsă are cu Kanal D

În așteptarea reluării filmărilor pentru ”Next Star” (Antena 1), emisiune întreruptă anul trecut, în luna martie, din cauza pandemiei de coronavirus, Dan Negru se află zilele acestea la Chișinău, unde muncește de zor pentru emisiunea ”Roata norocului” (Prime TV).

El ne-a dezvăluit câteva detalii despre acest show, pe care îl prezintă de doi ani, dar care, în paralel, este realizat și în România, de Kanal D, de Adrian Cristea, alias ”Bursucu”. Mâine, Dan Negru schimbă prefixul. Cum petrece la 50 de ani? : ”De 25 de ani mă serbez la muncă, voi filma și mâine, la Chișinău!”, a dezvăluit el, în exclusivitate pentru playtech.ro. Vă prezentăm, în exclusivitate, și primele fotografii de la filmări.

Dan Negru a reluat, după patru luni de pauză, filmările pentru „Roata Norocului”, show difuzat și în Republica Moldova

Dan Negru se află în topul audiențelor nu numai în România, la Antena 1, unde realizează ”Next Star”, iar de 20 de ani e responsabil și cu programul de Revelion, ci și peste graniță, în Republica Moldova, la Chișinău, la postul de televiziune Prime TV. În aceste zile, Dan se află la Chișinău, unde a reluat, după mai bine de patru luni, filmările pentru emisiunea-concurs ”Roata Norocului”, aceeași pe care Adrian Cristea, poreclit ”Bursucu”, o prezintă la Kanal D, în România, alături de asistenta lui, fotomodelul Ana-Maria Barnoschi:

”Show-ul meu de la Prime TV, din Chișinău, se numește „Roata Norocului”, e același care e și la Kanal D. Anastasia Fotachi e asistenta mea acum la ”Roata Norocului”, ne-a spus Dan Negru. Impact.ro vă prezintă și primele fotografii de la reluarea producției tv din Republica Moldova, unde Dan și echipa lui muncesc de dimineață până seară. ”Roata norocului” este un show realizat după un format internațional, produs de CBS.

Ce a ascuns celebrul prezentator?

Dan Negru și Virgil Ianțu au filmat în același decor, de la Kanal D, concursul ”Vrei să fii milionar?”, difuzat în România și în Republica Moldova

Dar, Dan Negru ne-a mai povestit, în exclusivitate pentru pleytech.ro, și despre altă legătură cu Kanal D: ”Am prezentat pentru moldovenii din Chișinău concursul „Vrei să fii milionar?”. Nimeni nu știe însă că l-am filmat în România, în decorul de la Kanal D. Le-am închiriat decorul, am adus moldoveni în România și am filmat emisiunea pe care apoi am difuzat-o în Moldova”.

Emisiunea ”Vrei să fii milionar?” a fost difuzată pentru prima dată în perioada 2000-2003, de Prima TV, și a fost prezentată de Virgil Ianțu. La Kanal D, concursul de cultură generală a fost prezentat mai întâi de Virgil Ianțu, iar mai apoi de Teo Trandafir. Dan Negru colaborează de 15 ani cu Prime TV, din Chișinău, post de televiziune unde a fost gazda mai multor producții de divertisment, ”Da sau Nu”, după formatul internațional „Deal or not deal”, ”Vrei sa fii milionar?” și ”Star Factory”.

Asistentele lor dau în clocot audiența

Anastasia Fotachi, colega Dan Negru, a fost ”Miss Bikini”. Dar și asistenta lui Bursucu are un posterior de infarct

Dan Negru are un ajutor de nădejde, la cârma emisiunii ”Roata norocului”, pe Anastasia Fotachi (22 de ani), celebrul fotomodel din Republica Moldova, o răsfățată a premiilor de frumusețe ”Regina Instagramului”, ”Miss Eco”, ”Miss Internațional” și ”Miss Bikini”. Dar și Bursucu are cu ce se lăuda, asistenta lui, Ana-Maria Barnoschi, având un trup de fotomodel. Vedeta este de profesie dansatoare, deși a absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale. Ana-Maria a suferit o operație estetică la nas, din cauza deviației de sept, iar apropiații ei susțin că ar fi apelat și la implant mamar, pentru un bust mai apetisant.