Dan Negru a spus totul despre relația cu Andreea Marin. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi

Dan Negru a răspuns la o întrebare care a fost des pe buzele românilor. S-a iubit sau nu cu celebra Zână a surprizelor? Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi? Prezentatorul a fost mai transparent decât niciodată în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Dan Negru a fost mult așteptatul invitat al lui Denise Rifai. Acesta a fost protagonistul recentei ediții din show-ul curios al vedetei de la Kanal D. Printre alte întrebări extrem de dorite de public și în special de fanii moderatorului s-a aflat și o secțiune specială despre care bărbatul nu a vorbit mai deloc în anii de când este prezent în vizorul românilor – planul amoros.

Nu puțini au fost aceia care s-au gândit de-a lungul anilor la Andreea Marin și Dan Negru ca la o pereche, însă Regele Revelioanelor a clarificat situația și a dezvăluit că niciodată nu a avut o altă legătură cu Zâna Surprizelor, dar că o apreciază foarte tare ca om de televiziune, susținând că se află în topul celor mai generoase și profesioniste prezentatoare de la noi, alături de Mihaela Rădulescu.

Amintim că cei doi au fost prezenți la începuturile TV-ului din România și au fost inclusiv colegi la postul TVR, acolo unde s-au școlit pe măsură pentru proiectele ce aveau să le vină mai apoi în drum.

”Am lucrat cu Andreea o bună perioadă de timp”

”Am lucrat cu Andreea o bună perioadă de timp în firma domnului Lazarov (n.red. Valeriu Lazarov), unul dintre cei mai mari oameni de televiziune din România, și am iubit împreună job-ul ăsta. Și eu, și Andreea, și Cosmin Cernat și Raluca Moianu, iar domnul Lazarov a știut cumva cum să ne contamineze. Un profesor bun nu e ăla care te învață, ci ăla care te contaminează. Nu a fost nimic între noi, Andreea are copiii ei, eu am doi copii”, a explicat Dan Negru, relația lui cu Andreea Marin.