Dan Negru, mărturisire șocantă: ”Am fost la un pas să cumpăr ProTv. Cu tot cu Esca”

Dan Negru a făcut o mărturisire pe Facebook, care i-a șocat pe internauți, spunând că a fost la un pas să cumpere PRO TV, Antena și Kanal D, ”cu tot cu Esca, Stoceasca și Süleyman”.

Dan Negru a mărturisit că dacă din banii pe care i-a câștigat de pe urma emisiunii ”Te pui cu blondele” ar fi investit în Bitcoin.

”Am fost la un pas să cumpăr ProTv, Antena și Kanal D cu tot cu Esca, Stoiceasca și Süleyman.

Asta dacă prin 2010 cu banii câștigați din „Te pui cu Blondele” aș fi cumpărat Bitcoin. Dar am fost blond și fricos. In 2010 un Bitcoin valora 30 de cenți. Azi a sărit de 40 mii de euro. JP Morgan și alți barosani spun că valoarea reală e juma de milon și că acușica va ajunge la 150 mii.

Tot blond și fricos rămân. N-am curaj. Marketingul criptomonedele arată partea însorită a poveștii. Vă arăt însă și un site cu criptomonedele moarte in care mulți și-au pus speranțe și economii și au rămas cu buzele umflate. https://www.coinopsy.com/dead-coins/. Bitcoin e ca vaccinul, fiecare cum crede. Cu un pic de curaj, azi eram patronu’ lu’ Esca”, a scris Dan Negru pe Facebook.