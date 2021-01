Dan Negru, mesaj fără precedent pentru TVR. Unde greșește televiziunea publică, de peste 20 de ani

Dan Negru vine cu declarații incendiare despre Televiziunea Română. Celebrul prezentator indică unde a greșit TVR cel puțin în ultimii 20 de ani? Care sunt erorile grave ale postului?

Dan Negru e unul din oamenii televiziunii care a prins încă de la început evoluția posturilor apărute din România. Părerea sa despre scandalul în care este acum implicat TVR era extrem de așteptată de către fanii trustului, dar și ai prietenilor săi virtuali. Vedeta este de părere că momentul acesta reprezintă doar începutul unui scandal ce are să ia amploare cât mai curând.

Prezentatorul a adus în discuție oameni cunoscuți ai postului care au devenit pe rând reale embleme. Făcând o comparație la finalul mesajului, Dan Negru subliniază din nou eșecul TVR-ului chiar și de Revelion, în aceaste vremuri pe când avea cu mult mai mulți români de țintuit în fața televizoarelor…dar n-a făcut-o.

Astfel, petrecerea dintre ani difuzată la postul național s-a ales doar cu locul 5, pe când cel de pe podium a fost tot la Antena 1. „Am plecat de acolo în urmă cu 21 de ani. Oamenii sunt marea încercare a TVR-ului”, încheie acesta.

„E scandal in TVR zilele astea… Și ăsta pare sa fie doar începutul! Totuși ,respectul pentru oameni e marea încercare a TVR. Dintotdeauna! Pe Cristian Țopescu l-au dat afară și azi, după moarte, ii ridică statui. Iosif Sava, o legendă TVR, a fost dat afară de pe o zi pe alta. Azi are o statuie in centrul Bucureștiului. Stere Gulea a fost directorul care l-a concediat, pe ranchiună personală, se zvonea atunci pe coridoare. L-a tras cineva la răspundere? Sava a plecat la PROTv și TVR a pierdut o legendă și un profesionist. N-a răspuns nimeni !

Brenciu, Divertis, Vlad Enachescu și alții, cu sutele, au avut porți deschise când au plecat. Eu, prea mic in comparație cu cei amintiți, cănd am plecat din TVR și mi-am anunțat șefii ca o fac, toți m-au felicitat că plec la o tv comercială in loc să incerce să mă oprească . N-a încercat NIMENI măcar să negocieze cu mine deși plecarea mea din TVR era pe prima pagină a ziarelor. De 21 de ani, de când am plecat, am distrus TVR in mod constat in audiențe. Chiar anul ăsta, Revelionul TVR, sămânța scandalului, a fost pe locul 5, la distanță uriașă de Revelionul meu de la Antena1, acolo unde am plecat acu’ 21 de ani. Oamenii sunt marea încercare a TVR-ului”

Dan Negru