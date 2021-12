Răsturnare de situație în cazul morții Mădălinei Manole. Ce au dezvăluit experții, de fapt. S-a aflat acum!

Au trecut 11 ani de când artista Mădălina Manole s-a stins din viață. Dispariția fetei cu părul de foc a îndoliat o țară întreagă, solista lăsând în urma ei milioane de fani, un soț întristat, Petru Mircea, și un băiețel de numai câteva luni. Noi detalii ies la iveală în cazul morții celebrei cântărețe de muzică rock. Ce spun experții.

Moartea șocantă a artistei Mădălina Manole stârnește controverse și astăzi, la mai bine de 11 ani de când fata cu părul de foc și-a pus capăt zilelor, chiar de ziua ei de naștere, în data de 14 iulie 2010.

Pete Klismet, fost expert FBI, a declarat în mai multe rânduri faptul că dovezile în cazul artistei decedate duc mai mult înspre o crimă, decât spre o sinucidere. Recent, mai mulți specialiști în criminalistică au studiat cazul dispariției Mădălinei Manole și au ajuns la concluzii asemănătoare.

„Mădălina e un fel de Madonna sau Lady Gaga! Atât de populară era în România! Ea era căsătorită, avea un copil şi a fost găsită într-o dimineaţă după ce s-a sinucis prin ingerarea unei cantităţi mari de otravă extrem de toxică. Cantitatea pe care a băut-o ar fi probabil suficient de mare încât să ucidă 3 sau 4 elefanţi.

Am primit informaţii despre acest caz, raportul de la autopsie, imagini cu locul faptei. Poliţia a vorbit imediat despre o sinucidere. Asta nu este o sinucidere, asta este o crimă! Fie că vă convine sau nu, asta este! Iar acestea sunt dovezile pe care le aduc în sprijinul afirmaţiei mele!

Voi puteţi să redeschideţi şi să anchetaţi din nou cazul, eu nu sunt un poliţist şi cu siguranţă nu am nicio autoritate în România, aşa că nu vă pot spune să o faceţi. Asta e ce am descoperit eu, asta este CV-ul meu, de aici vă ocupaţi voi.”, declara fostul expert Pete Klismet la show-ul „Karas on Crime”.