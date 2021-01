Dan Negru a divulgat unul din secretele lui Gigi Becali. A spus tot: ”N-a vrut s-o facă public”

Invitat la emisiunea “Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP, Dan Negru, unul dintre cei mai îndrăgiţi prezentatori TV din România, a divulgat unul din secretele lui Gigi Becali. Vedeta de la Antena 1 a spus tot, spre surprinderea celor din platou.

Despre patronul FCSB s-au scris multe în presă de-a lungul timpului, fiind, cu siguranţă, unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Mai puţin, însă, se vorbeşte despre lucrurile bune pe care le-a făcut. Invitat la emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, de pe GSP.RO, Dan Negru a divulgat unul din secretele lui Gigi Becali.

Mai exact, îndrăgitul prezentator de la Antena 1 a dorit să povestească un episod necunoscut publicului larg până acum. În urmă cu 8 ani, în cadrul emisiunii “Next Star”, unul dintre concurenţi suferea de cancer în faza terminală. Cel care i-a salvat viaţa copilului a fost chiar latifundiarul din Pipera, care nu a dorit să se ştie nimic în presă despre gestul său umanitar.

„Am o poveste cu Gigi și nu știu dacă să v-o zic sau nu…. N-a vrut s-o spună și s-o facă public. La Next Star, show-ul meu cu copii, a fost un puști care avea cancer în fază terminală. Cânta foarte frumos. Avea nevoie de niște zeci de mii de euro multe, ca să-și salveze viața. Tatăl lui, mama lui n-au găsit banii.

Nea Gigi a dat toți banii ăștia și i-a salvat viața. N-a vrut s-o spună la televizor. A vrut să fie într-o liniște și într-o discreție a lui. Copilul ăluia, aici în România, i-au dat trei luni de supraviețuire. Au trecut 8 ani de atunci și chiar vorbesc cu ăsta mic.

Atunci m-a impresionat gestul lui Becali. E vorba de o viață salvată! Ce se spune, ce se vorbește, nu mă interesează. Eu știu că ăstuia mic omul ăsta, Gigi Becali, i-a schimbat viața”, a declarat Dan Negru, în ediţia specială de Revelion a emisiunii “Prietenii lui Ovidiu”.