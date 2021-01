Este surpriză colosală pentru Dan Negru. Câți români s-au uitat la el, de fapt, de Revelion. Cel ce face Revelioane de 21 de ani a ales pentru Revelionul 2021 tot o emisiune cu măști, altfel de măști, nu ca cele ce suntem nevoiți să le purtăm peste tot în această perioadă. Cum au primit românii o astfel de emisiune la cumpăna dintre ani, citiți în articolul e mai jos.

Dan Negru a avut o surpriză uriașă a doua zi de Revelion. Ce a pățit celebrul prezentator TV

Dan Negru a avut o surpriză colosală după ce a aflat câți români s-au uitat la el, de fapt, de Revelion. Omul Revelioanelor a ales, culmea, să facă o emisiune cu măști, în plină epidemie de coronavirus, moment când românii sunt scârbiți de măstile de protecție. Chiar și așa, Dan Negru, cel ce face Revelioane la Antena 1 de 21 de ani, a dat lovitura cu măștile sale. A rupt audiențele.

”Am fost lideri din nou aseară!

Locul 1 la distanță mare !

Am fost mulți! Foarte mulți !

Și am bătut recorduri!

Ca-n toți ăștia 21 de ani!

Dar a fost anul cel mai greu ca și concurență tv , cu cea mai mare competiție , toate televziunile românești au avut revelioane aseară! Excelente revelioanele colegilor mei !

Ma bucură concurența.

Cu atât mai frumoasă e victoria !

Mulțumesc !

Cei care acu 20 de ani erau copii și se uitau la revelioanele mele, acu’ sunt maturi, cu copii la rândul lor.

Vă mulțumesc pentru loialitatea și prietenia celor 21 de ani de când suntem împreună!”, a scris Dan Negru pe pagina proprie de Facebook.

Câți români s-au uitat la Dan Negru

Audiențele Revelionului cu Dan Negru, cu vârfuri care au ajuns la aproape 3,6 milioane de telespectatori, au fost de câteva ori peste locurile următoare, scrie paginademedia.ro.

Emisiunea lui Dan Negru a avut o cotă de piață de peste 30%, aproape 40% pe comercial, asta însemnând că unul din trei români care s-au uitat la televizor de Revelion a fost pe Antena 1.

Care este cel de-al doilea cel mai urmărit Revelion

Dan Negru pe primul loc de Revelion, la mare distanță, nu este o surpriză de 21 de ani în coace. Este surprinzător ce s-a întâmplat cu concurența, respectiv cu următoarele poziții.

Pe locul se regăsește România TV la nivelul întregii țări și la orașe, iar TVR 1 și-a făcut intrarea în Top 5.

PRO TV a revenit în Top 3 cu programul special Untold

Pe de altă parte, PRO TV, care nu s-a situat în anii trecuți în Top 3, fiindcă difuza filme, anul acesta a revenit în top cu programul special Untold.

La nivelul întregii Românii, la Revelionul Starurilor cu Dan Negru s-au uitat peste 2,5 milioane de telespectatori în fiecare minut. Audiența a fost de aproape trei ori mai mare decât locul al doilea, ocupat de SuperRevelionul celor de la România TV, care a fost urmărit de aproximativ 900.000 de români.