Dan Dobre candidează la Primăria Alexandria, la doar 23 de ani: ”Suntem un popor de lași și am fost spălați pe creier!”

S-a săturat să vadă că nu se întâmplă nimic, s-a săturat ca prietenii și membrii familiei să fie plecați printre străini și să vadă cum unii oameni care rămân în țară se vând pe nimic pentru că nu înțeleg și nu știu cât de valoroși sunt și ce potențial au. Drept urmare, candidează la Primăria Alexandria. Dan Dobre, 23 de ani, vise mari și dorință de a face.

Partidele au intrat în febra alegerilor locale. Miza pentru București este desemnarea unui candidat cu șanse care s-o învingă pe Firea. Nu pentru Capitală, dar pentru același statut important a intrat în luptă și Dan Dobre.

În vârstă de 23 de ani, tânărul din Alexandria, care a studiat la București, vrea să se întoarcă acasă, să schimbe sistemul bolnăvicios imprimat de actualii dirijori ai locului și alte aspecte negative identificate în comunitate. Mai multe a spus într-un interviu acordat ziarului Liber în Teleorman.

„Am terminat facultatea de Științe Politice. Am am plecat într-un experiment homeless și am realizat că oamenii nu fac ceea ce vor să facă din cauza fricii. Eram și eu în partea aia. Sunt mai multe frici. Frica de a-și pierde jobul, dar nu e chiar o frică, ci faptul că sunt confortabili unde sunt. Eu voiam atunci să plec în Taiwan și să-mi deschid acolo o agenție de marketing și am zis: stai un pic, de ce nu fac chestia pe care vreau să o fac?