Dan Capatos, atac dur la adresa lui George Buhnici: „N-ai fost doar un fraier care a scăpat niște vorbe”

Dan Capatos, atac dur la adresa lui George Buhnici. Prezentatorul TV de la Antena 1 spune că George Buhnici nu este doar un fraier care a scăpat niște vorbe. George Buhnici a revoltat România după ce a spus că atunci când merge la mare, nu vrea să vadă “femei cu celulită și vergeturi” pe plajă.

George Buhnici a făcut niște declarații care a intrigat România, ținându-se cont că vin din partea unui om de televiziune și un influencer. Astfel, mai multe vedete au comentat faptul că George Bunici a spus că atunci când merge la mare nu vrea să vadă vergeturi și celulită și le-a sfătuit pe femei să mai treacă pe la sală.

„Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâ*e și la bu*i? Aia vreau să văd la mare! Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a spus George Buhnici, stârnind un val imens de intrigi în rândul populației din România.