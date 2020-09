Doliu în lumea filmului. A murit o actriță celebră din Urzeala tronurilor

Actrița Diana Rigg, care o interpretează pe Olenna Tyrell în serialul Game of Thrones (Urzeala tronurilor), a încetat din viață, în dimineața zilei de joi, la 82 de ani. În urmă cu doi ani aflase că suferă de cancer.

Actrița britanică Diana Rigg, care a jucat în filmul ”The Avangers” și serialul ”Game of Thrones”, a murit la vârsta de 82 de ani. Anul trecut, fiica sa, actrița Rachael Stirling, a informat că Diana Rigg a fost diagnosticată cu cancer.

„A murit în dimineața zilei de joi, liniștită și înconjurată de familie și cei dragi” a declarat un reprezentant al vedetei.

Diana Rigg s-a bucurat de o carieră fulminantă. Pe lângă rolul fabulos al Olennei Tyrell, din serialul ”Game of Thrones”, ea este faimoasă pentru interpretarea ”fetei Bond”, din seria ”James Bond”, filmul ”On Her Majesty Secret Service”. De asemenea, Rigg a fost rescunoscută și de Ordinul Imperiului Britanic, care i-a oferit titlul de comandant al Ordinului, în anul 1994.

Recent, actrița a jucat în ”You, Me and the Apocalypse” (2016), producţie BSkyB şi NBC. Între timp, a câştigat un trofeu Emmy pentru rolul din adaptarea pentru televiziune ”Rebecca” (1997). Ea a putut fi văzută pe marile ecrane și în ”On Her ”The Hospital” (1971), în filmul horror ”Theatre of Blood” (1973), în adaptarea ”Evil Under the Sun” (1982) după Agatha Christie şi în ”The Painted Veil” (2006).

Actorul Max von Sydow, cunoscut pentru rolurile sale în ”Game of Thrones” și ”Exorcistul”, a murit în martie

Actorul Max von Sydow a murit pe 9 martie 2020, la vârsta de 90 de ani, a anunțat agentul său, Jean Diamond. Ultimul rol celebru l-a interpretat în seria ”Game of Thrones”, în anul 2016. El a jucat în mai multe pelicule, având și roluri secundare în zeci de filme, în mai multe limbi, printre care suedeză, limba sa maternă, engleză, norvegiană, italiană, germană, spaniolă și franceză. A primit Premiul Cultural al Fundației Regale al Suediei în 1954, a fost numit Commandeur des Arts et des Lettres, în 2005, și a fost numit Cavaler al Legiunii de Onoare la 17 octombrie 2012.

S-a remarcat în ”Al șaptelea sigiliu” (1957) – primul dintre cele 11 filme în care a fost distribuit de Ingmar Bergman. A impresionat apoi și cu peliculele de succes ”Viața lui Iisus” (1965), ”The Killer Memorandum” (1966), ”Emigranții” (1971), ”Exorcistul” (1973), ”Cele trei zile ale condorului” (1975).