Dan Bittman, furios din cauza noilor restricții. Declarațiile sunt tranșante: ”Ne-am lăsat mințiti, manipulați”

Dan Bittman a răbufnit! Cunoscutul solist al trupei „Holograf” se declară extrem de furios din cauza noilor restricții. Recentele sale mărturii sunt tranșante. Ce spune iubitul cântăreț?

Dan Bittman, reacție dură din cauza noilor restricții

Dan Bittman vine cu o nouă reacție controversată asupra contextului și a abordării autorităților. Cântărețul a făcut câteva declarații în cadrul emisiunii Xtra Night Show, după ce s-au impus noi restricții în România.

Solistul a susținut încă de la începutul pandemiei că multe dintre regulile impuse de aautorități nu au fost deloc cele mai potrivite, arătându-se foarte deranjat de noile măsuri pe care vor trebui să le respecte românii din toată țara. Amintim că autoritățile au comunicat modificările în data de 28 martie a.c., sub semnul semi-carantinei.

Fostul prezentator de televiziune consideră că oamenii sunt mințiți și manipulați, dar cu toate astea s-a supus legii și a respectat purtarea măștii de protecție și distanțarea socială împotriva răspândirii virusului.

”Mă bucur că sunt națiuni care au început să se trezează, ne-am lăsat mințiți, manipulați. Eu am jucat acest joc de un an de zile în condițiile legi, când mi s-a zis să pun mască, am pus mască, dar când văd că niște oameni se cred mai deștepți decât mine…încearcă să mă prostească pe față, nu cred că e cazul să mai stăm la discuții”, a spus el la Xtra Night Show.

Artistul, în centrul unui scandal uriaș: „Să dea Dumnezeu să mor și eu de COVID!”

Vedeta de televiziune a șocat o țară întreagă cu mărturiile sale considerate scandaloase de majoritatea românilor și colegilor săi de breaslă.