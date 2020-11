Dan Bittman nu s-a răzgândit. Cum a apărut din nou în oraș

În contextul pandemiei este, fără îndoială, unul dintre artiştii care contestă vehement existenţa coronavirusului. Cum a apărut Dan Bittman în oraş după ce a declarat că îşi doreşte să moară de COVID-19?!

În urmă cu doar două săptămâni, şoca pe toată lumea cu declaraţiile sale incredibile despre coronavirus. Artistul a contestat restricțiile și s-a declarat convins că situația epidemiei de COVID-19 nu este, de fapt, așa cum o prezintă autoritățile. Declarațiile sale au devenit virale în mediul online și au provocat numeroase reacții. Acum, Dan Bittman a fost surprins în ipostaze care contrazic spusele sale. Conform celor de la Ciao.ro, solistul de la Holograf a purtat corespunzător masca sanitară la intrarea şi ieşirea dintr-un centru comercial.

După cum se poate observa, acesta a fost să îşi ia nişte haine de la curăţătorie, apoi s-a urcat în bolidul său care valorează în jur de 100.000 de euro. Să respecte artistul regulile impuse de autorităţi doar de teama amenzii?! De altfel, nu este prima oară când cântăreţul este surprins purtând corect echipamentul de protecţie împotriva SARS-COV-2.

“Dacă atât de tare ne protejează masca de ce nu lași oamenii să vină la teatru cu măști, sau la concerte, să stea unul lângă altul, că nu-i nicio problemă. Stau oamenii în metrou… Trebuiau să fie zeci de mii de morți. Dacă noi ne luăm după statistici trebuia să fie aoleu și văleleu, nu aveau unde să îi mai bage. Cum se face, că aoleu nu mai avem locuri în AŢI. Am gură spurcată și îmi permit s-o spun și asta o să fac până o să închid ochii, de COVID. Să dea Dumnezeu să mor și eu de COVID. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții de genul ăsta, pentru că sunt degradante şi dezumanizante. Îmi spun părerea și am să mi-o spun cu tărie până la capăt. Nu se poate așa ceva, este prea mult”, spunea Dan Bittman atunci.