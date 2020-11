Dan Bittman, în centrul unui nou scandal. Ce a făcut în Herăstrău, în plină pandemie

Nu s-a stins bine ecoul scandalului de acum două săptămâni, stârnit în urma declarațiilor controversate cu privire la evoluția pandemiei în România și sentimentele sale în legătură cu acest lucru, că acum este din nou în atenția publică. Dan Bittman a fost filmat sâmbătă seară, cântând și distrându-se într-un restaurant din Herăstrău. Localul a fost amendat cu 22.000 de lei, dar nu din vina cântărețului, ci pentru „activități comerciale ilicite”.

Dan Bittman este omul faptelor. După ce s-a declarat iritat și sceptic cu privire la acțiunile autorităților din România în legătură cu pandemia de coronavirus, cântărețul a arătat că nimic nu îi stă în cale pentru a-și continua cursul firesc al vieții, pe cât se poate. Poartă mască, respectă regulile date prin lege, dar nu renunță la întâlnirile cu prietenii și la ieșirile pe terasă. De exemplu, sâmbătă, solistul a mâncat la restaurantul ”IT Cucina” din Herăstrău.

Pentru că îi era dor de evenimente și mai ales de a cânta pentru oameni, nu a putut refuza invitația prietenilor de a interpreta una dintre celebrele sale piese, ”Ți-am dat un inel”. Informația a fost confirmată pentru Click! de reprezentanții terasei. În spațiul public au apărut filmulețe cu Bittman, cântând și distrându-se în seara cu pricina. Înregistrarea video are câteva secunde și a fost postată pe pagina de Instagram a localului.

Distracția a fost stricată de polițiști, care făceau o razie la terasele din parc, verificând și localul unde a cântat Bittman. Au hotărât o amendă de 22.000 de lei, dar nu pentru încălcarea normelor sanitare, ci pentru „activități comerciale ilicite”.

Starul rock a mai fost surprins în oraș, pe 20 octombrie, servind o cafea în compania unei prietene, pe terasa unui mall din Pipera. El a recunoscut că intenționează să-și trăiască viața cât mai normal cu putință.

„Da, am ieșit. Am purtat mască până sus la terasă și a fost ok. Mesajul de pe Facebook nu era un îndemn la revoltă. Eu continui să-mi duc viața normal, respectând regulile, însă mi se par absurde. E o părere pur personală, nu rog pe nimeni să mă creadă sau să-mi urmeze exemplul”, a declarat atunci.