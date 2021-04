Cum vrea Diana Șoșoacă să fie îngropată. Dan Bittman a fost șocat când a auzit-o

Diana Șoșoacă surprinde cu un detaliu la care nimeni nu s-ar fi gândit. Fosta membră a partidului AUR a dezvăluit care este ultima sa dorință. Cum vrea să fie îngropată? Dan Bittman a rămas șocat de cele auzite.

Diana Șoșoacă e de departe considerată una dintre cele mai controversate personaje politice din România din zilele noastre. Aceasta s-a făcut remarcată printr-o serie de discursuri în care a tăiat și a sprânzurat legi, credințe, perspective și nu numai a celor care sunt și care au fost la putere.

Românii sunt de părere că nu a uitat pe nimeni de pe lista criticilor aspre pe care le spune pe cât se poate de asumat, în interviuri, la emisiunile de televiziune și pe toate rețelele de socializare.

Recent, fosta senatoare a partidului AUR a venit cu un detaliu care a surprins o lume întreagă, deși mulți credeau că femeia nu ar mai avea cu ce. Iată că acum a dezvăluit care este ultima sa dorință!

Concret, cum preferă să fie îngropată. Iar afirmațiile tulburătoare de-a dreptul nu s-au terminat aici, pentru că aceasta și-a început dezvăluirile șocante cu o declarație de iubire către…COVID-19:

„Mie imi place Covid-ul, îl iubesc. A scos la iveală ceea ce a fost mai mizerabil, mai neprincipial, mai grotest, mai grobian din oameni. A scos criminalitatea, mafia, toate problemele societatii. Si daca mor, eu le-am spus un lucru alor mei: pe mine să ma ingropati in picioare.

S-au blocat si preotii cu care am vorbit. Zic: luati beton, turnati si voi fi statuia libertatii. Eu nu ma las. Acestea sunt principiile dupa care trăiesc. Mai gresesc si eu, sunt om”, a mărturisit fostul senator AUR în cadrul interviului acordat lui Dan Bittman la EVZ. Capital

Amintim că cel mai controversat personaj politic de la noi a fost la un pas să moară în cursul anului trecut, după ce i-a scos în stradă pe români.

„Anul trecut, după ce am scos lumea in strada, exact in ziua in care sotul meu a ajuns la Athos, eu şi fetita mea am fost rasturnate într-un canal cu masina. A fost cea mai cumplită ploaie cu piatră pe care eu am văzut-o în viata mea.

Era un drum pe care eu nu am mers niciodata, am ramas uimită când am vazut că GPS-ul m-a dus pe drumul ăla. Dintr-o data drumul a cotit dreapta, a venit peste mine, m-a impins, eu am tras de volan. Nu se vedea nimic. Era o maşină gri”

Diana Șoșoacă