Cum s-a împărțit averea dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, de fapt. Cu ce bani a rămas artistul

Dan Bittman a fost nevoit ca la vârsta de 59 de ani să ia viața de la capăt. El a spus că toate bunurile sale, chiar și vila familiei, au rămas în posesia fostei sale partenere, Liliana Ștefan, cu care acesta are trei copii.

Acum, Dan Bittman trăiește într-un apartament care i-a aparținut cândva și pentru care ar fi negociat să nu plătească chirie. Iar în situația în care nici cântările nu au mai fost, în pandemie, gaura financiară s-ar fi mărit și mai mult în ultimul an și jumătate.

Deși Dan Bittman a cochetat cu mai multe vedete precum, Tania Budi, Mihaela Rădulescu, Alina Chivulescu, Sorana (Ex-ASIA), Roxana Blagu (ex-Trident) ori Nadine, în urmă cu trei ani, mama copiilor săi, Liliana Ștefan, i-ar fi spus artistului că între ei totul s-a terminat. În plus, i-ar fi cerut să plece din vila familiei. Aparent, Dan Bittman i-ar fi cedat Lilianei Ștefan și alte bunuri și terenuri, în afară de vilă, toate acestea fiind în valoare de câteva sute de mii de euro.

În plus, unele surse au afirmat că Dan Bittman ar mai avea și datorii la bănci și ar avea nevoie de bani ca să își întrețină și afacerea de sport-turism ce o deține de câțiva ani la marginea lacului Sulimanu, de lângă Călărași. El așteaptă să redeschidă acea locație, mai ales că a făcut și mai multe îmbunătățiri în zona lacului.

În urmă cu ceva timp, artistul declara că încă mai așteaptă ajutor financiar de la statul român.

„Sunt un om foarte sărac. Am lăsat tot. Tot. I-am lăsat tot Lilianei când am plecat și am plecat. Nu am nevoie de nimic, pentru că zidurile nu înseamnă nimic. Eu cu ea am avut un proiect, a durat 29 de ani sau cât a fost. Toată dragostea, toți copiii și tot ce a fost s-a întâmplat acolo, iar eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile.

Apartamente, case, tot, tot, tot, am lăsat și am plecat. Acum stau într-un apartament care a fost al meu cândva, dar în care am reușit să negociez să nu plătesc vreo 20 de ani chiria”, spunea Dan Bittman la Kanal D.