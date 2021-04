Vineri seară, 23 aprilie, Dan Barna, președintele USR, a vorbit despre criza politică prin care a trecut coaliția de guvernare în ultima săptămână, în direct, la DIGI24.

De asemenea, el a adus în discuție și campania de vaccinare anti-COVID și cum ar trebui să se desfășoare aceasta pe viitor.

Dan Barna a precizat că coaliţia de guvernare este mai puternică decât în decembrie 2020, iar liderii au dat dovadă, în cele din urmă, de maturitate politică.

„Nu este o chestiune de abandonat, Vlad ramane in continuare unul dintre colegii importanti din USR-PLUS si va ramane asa si in anii viitori, Vlad nu va disparea de pe scena politica.

Acum suntem in mandatul Ioana Mihaila, care s-a descurcat foarte bine si la conferinta de presa si mi-a parut bine sa vad ca Sanatatea este pe maini bune. Acum incercam sa reconstruim increderea. Faptul ca ne-am asezat la masa si am stat doua nopti si doua zile, ca sa gasim solutiile sa rezolvam problemele si sa mergem in continuare pe ideea luptei cu pandemia, demonstreaza ca suntem oameni politici maturi.

Inteleg sa am rolul de a pastra mentinerea coalitiei functionale. Cat timp mai exista o cale eu incerc sa gasesc acea cale. Am avut o discutie cu domnul Iohannis si amandoi am crezut ca e important sa gasim resorturile sa pastram coalitia de guvernare functionala, pentru ca, realist vorbind, nu avem alte optiuni. In opozitie vedem ca nu exista nici optiune nici resurse.”, a spus Dan Barna la Digi24.