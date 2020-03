Dan Alexa rupe tăcerea despre relația cu Anamaria Prodan. Sunt din nou împreună, mai puternici ca niciodată

După ce Alexa a retrogradat cu Dunărea Călărași și a fost dat afară de la Astra pentru rezultate slabe, toți credeau că Alexa nu o să mai antreneze doar în Liga a 3-a iar Anamaria Prodan nu o să mai reușească să-l mai readucă la vreo echipă din fotbalul românesc.

NImeni nu mai credea că Alexa va reveni în fotbalul românesc de performanță, dar acum aceste suspiciuni s-au demontat odată revenirea acestuia în Giulești cu misiunea de a promova Rapidul în prima ligă. Alexa a mai reușit această performanță în sezonul 2015-2016. Alexa a fost vehement criticat pentru relația pe care o are cu impresarul său, Anamaria Prodan, mai ales după episodul de la Giurgiu, când agenta l-a pălmuit pe Dan în public. După acest incident multe persoane din fotbal, l-au sfătuit pe Alexa să renunțe la colaborarea cu Ana. La un moment dat s-a gândit la acest lucru.

Dan nu a renunțat la colaborarea cu Anamaria Prodan, iar acum impresara l-a readus pe banca tehnică a Rapidului, relația dintre cei doi fiind din nou contestată de o parte a suporterilor din Giulești, chiar înainte ca acesta să semneze cu Rapid. Într=un interviu acordat celor de la Prosport, Dan Alexa a vorbit despre relația cu Anamaria Prodan și despre noul contract cu cei de la Rapid.

”Am văzut antrenori care au fost impresariați, dau un exemplu, de Giovani Becali, și care nu au fost acceptați datorită acestui fapt. Aceste lucruri se întâmplă. Am mai spus-o, Anamaria Prodan este managerul meu, ea m-a ajutat foarte mult la Călărași, unde nu aveam bani. Pe meseria ei este foarte bună. Am cu ea o relație profesională bună. Au fost foarte multe speculații mai ales după episodul pe care l-am avut cu ea și l-am explicat. Am avut atunci un moment în care m-am gândit să rupem colaborarea. Dar ea a ieșit mult în față și a arătat că a regretat. Cine asociază imaginea mea cu Ana mai mult decât profesional face o greșeală”.