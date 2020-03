Anamaria Prodan, gest incredibil pentru fiul lui Reghecampf. I-a lăsat pe toți fără cuvinte

Anamaria Prodan a făcut un gest formidabil pentru fiul lui Reghecampf. Vedeta nu s-a lăsat ușor și a dovedit că are o viață plină de succes, permițându-și să facă cadouri pe măsură.

Anamaria Prodan, gest incredibil pentru fiul lui Reghecampf

Anamaria Prodan, una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc, a făcut un gest măreț pentru fiul său. Pe lângă mesajele făcute publice pe rețele de socializare, impresara nu s-a lăsat cu una cu două și a dovedit că este o mamă excepțională. Cadoul pentru fiului ei Luca a fost o mașină de lux, pe care o va conduce pe renumitele străzii ale Dubaiului. Aceasta nu se oprește din a ne surprinde cu achizițiile sale de peste mii de euro, potrivit informațiilor de pe spynews.ro.

Anamaria Prodan și Reghecampf formează o familie de succes, alături de ceilalți copii ai lor. Mesajele de ”La mulți ani!”, au venit însă și de la frații lui Luca. Cu mai multe poze pe care Rebeca și Sarah le-au postat, au venit și urările de ziua lui. „Happy Birthday, Brother! 3/4 kids are 18+”, „Happy Birthday to the middle child. I love you so much. My brother, my bestfriend”, au scris acestea la fotografiile de pe Instagram.

Unde puteți afla mai multe detalii din viața lor?

Pentru a fi la curent cu viața blondinei de succes, puteți urmării emisiunea ”Prodanca și Reghe, Prețul Succesului”, difuzată pe Antena Stars. Multe informații despre viața ei dar și despre cariera de succes, le puteți afla în exclusivitate. Totodată, o sursă apropiată a familiei a declarat pentru Impact.ro, unde a ales Luca să învețe și să trăiască.