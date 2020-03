Imagine de ultimă oră cu Anamaria Prodan și Dan Alexa. Mesajul tranșant al impresarei

Anamaria Prodan surprinde din nou! De data aceasta este vorba de ultima postare din mediul online. Cunoscuta impresară s-a lăsat fotografiată alături de nimeni altul decât Dan Alexa, iar în descriere a lăsat un mesaj extrem de tranșant. Ce a scris soția lui Laurențiu Reghecampf?

Ana susține că nu își dorește monopol, pentru că nu are nevoie, că își dorește respect față de munca ei și față de jucătorii și antrenorii pe care-i reprezintă și că pentru acest lucru se alătură echipei ei doar cei mai buni dintre cei mai buni. Rezultatele excelente pleacă de la oamenii excelenți, iar soția lui Reghe îi mulțumește pentru acest lucru lui Alexa și îi înșiră calități nenumărate care au stat la baza încrederii ei în actualul antrenor de la Rapid.

Prodan a mărturisit dintotdeauna că știe ce înseamnă perfecțiunea în lumea pe care aproape că o are la picioare, așa că îi „miroase” de dinainte pe cei alături de care va merge până în pânzele albe. Oamenii pe care îi scoate acum în prim-plan sunt: Dan Alexa și Victor Angelescu. În mesajul în cauză, reamintește tuturor cum a reușit Rapidul să ajungă ce este acum și implicit îi pregătește pe microbiști de surprize mari din partea echipei în cauză.

„Mulțumesc Mister DAN ALEXA pentru că ești cel mai bun și pentru încrederea pe care ai avut-o în mine ca om de fotbal, manager și ca prieten de familie!!! Mulțumesc, domnule Victor Angelescu, pentru încrederea pe care mi-ai acordat-o când ai ales din lunga listă de antrenori, antrenorul reprezentat de mine! Îmi doresc să facem pentru a 2-a oară istorie la Rapid. De data asta împreuna, pentru că prima dată am facut DOAR ALĂTURI DE DAN ALEXA! Poate a uitat lumea că RAPIDUL a promovat în liga 1 fără un leu, doar cu ANAMARIA PRODAN ȘI DAN ALEXA, plus staff-ul de atunci cărora le mulțumesc și acum încă o data … am fost și atunci singuri împotriva tuturor ! Deci suntem obișnuiți să facem istorie sub presiune! Baftă domnilor ! ❤️🍀🙏⚽️🎉 #danalexa #victorangelescu”

Anamaria Prodan