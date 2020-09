Dacia de senzație care te face să uiți de orice Mercedes sau BMW. Poate fi speranța pentru industria romanească

Deși noul Duster este deja pe piață, Dacia se gândește deja la viitor. Iată, așadar, Dacia de senzație care te va face să uiți de orice Mercedes sau BMW.

„Dacia Duster Concept ar putea sa serveasca drept o adevarata inspiratie pentru o masina a marcii in viitor, mai ales cu iminenta trecere la masinile electrice”, spune revista MotorPasion.

De altfel, conceptul a fost și prezentat în cadrul Salonului Auto de la Geneva din 2009 si a fost primul concept de crossover creat de marca românească.

Cu un aspect futurist, conceptul Duster avea o configuratie asimetrică, cu o usă pe partea șoferului și doua pe partea pasagerului, pentru a facilita, așa intrarea și iesirea pasagerilor,, dar fără a-și pierde caracterul de coupe crossover.

Mai mult, la momentul proiectarii a fost acordată o atenție deosebită coeficientului aerodinamic, care a ajuns la 0.30 Cd, fapt care a ajutat la economisirea combustibilului și a avut o bună stabilitate, spre deosebire de modelul final. De asemenea, a avut la baza platforma Logan și a avut o putere de 105 cai putere, un cuplu de 240 Nm, cu o transmisie manuală cu 6 trepte.

Și interiorul a fost destul de futurist, cu un sistem modular care permitea miscarea usoară a scaunelor pentru a mari spațiul de încărcare. Tot interior este proiectat pentru șofer, iar împreună cu calitatea materialelor, ii conferă un aer bine meritat de vehicul premium.

Detalii Dacia Duster Concept: are o înaltime de 1.49 metri, o lungime de 4.25 metri, o lățime de 1.64 metri și un ampatamnet de 2.08 metri.

Despre Automobile Dacia S. A

Automobile Dacia S.A. este cel mai mare producător român de automobile. Din septembrie 1999, aceasta aparține grupului francez Renault. De menționat este că obiectul de activitate al societății îl constituie producerea și comercializarea de automobile, piese auto, mașini unelte și instalații pentru industria de automobile.

Pentru a se reduce timpul între proiectare, dar și lansarea în producția de serie a unui autoturism, autoritățile române au crezut necesară producerea unui autoturism sub licență obținută de la un producător străin. Astfel, se dorea o licență pentru un autoturism din clasa medie, care are o capacitate cilindrică cuprinsă între 1.000 și 1.300 cm3 și pentru a se produce între 40.000 și 50.000 automobile pe an. La licitație au participat Renault, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo și Austin. S-a luat decizia ca uzina Dacia să producă autoturisme sub licență Renault. Însă din cauza unor motive tehnice și economice, oferta companiei Renault pentru modelul Renault 12 a fost retrasă. S-a optat pentru asamblarea modelului Renault 8.