Cutremurător! Rudele presupusului criminal al fetiței de 4 ani din Arad o acuză pe mama micuței de complicitate. Declarații șocante

Noi informații halucinante apar în cazul crimei de la Arad, în care o fetiță de 4 anișori ar fi fost ucisă de către concubinul de 23 de ani al mamei victimei. Ce spun rudele și familia presupusului ucigaș despre partenera sa de viață.

Cazul crimei micuței Antonia din Arad a cutremurat o întreagă țară. Presa din România este cutremurată de moartea fetiței de numai 4 anișori, ucisă cu sânge rece de concubinul mamei sale. Rudele presupusului criminal lansează atacuri dure la adresa mamei micuței Antonia, pe care o acuză de complicitate.

Aceștia susțin că mama fetiței nu doar că ar fi știut de faptul că iubitul ei a omorât-o pe cea mică, ci, mai mult, ar fi luat parte la crima odioasă care a zguduit România din temelii. Micuța Antonia avea patru ani și fusese diagnosticată cu autism. Fetița ar fi murit nebotezată.

Conform rudelor presupusului criminal al fetiței de 4 ani din Arad, duminică, 31 octombrie, mama micuței Antonia, fetița de 4 ani ucisă din Arad, ar fi plecat din spital acasă la iubitul ei, ca să se întoarcă luni pentru a se externa în mod oficial.

Daniel Oancea, tatăl Antoniei, își strigă durerea în cele patru zări, dornic să ajungă în România cât mai repede, pentru a-și putea îngropa creștinește fetița moartă.

„Peste puțin timp voi ajunge la Viena, apoi Budapesta și sper ca cel târziu în după-amiaza zilei de joi să fiu la Arad. Dar am întâmpinat noi probleme. Nu m-am vaccinat și am aflat că risc să stau în carantină 14 zile.

Am luat legătura cu cei de la ambasada Olandei de la București, eu fiind și cetățean olandez, dar încă nu am primit un răspuns clar. Sunt în posesia unui test de tip PCR care arată că nu sunt infectat, dar am înțeles că dacă vii din așa numita zonă roșie, cum e cazul meu, nu mă scutește de carantină.

Or, vă dați seama, nu pot sta în carantină! Caut disperat o soluție! E un caz aparte, așa că încerc să rezolv cum mă pricep mai bine! Voi cere autorităților să-mi permită să-mi îngrop fata, pe Antonia, la Buzău, acolo de unde mă trag. Eu așa vreau să procedez. Și mi-am adus pentru asta și mama, și restul familiei din Olanda, ca s-o îngropăm creștinește.”, a declarat Daniel Oancea, exclusiv pentru impact.ro.