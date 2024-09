Cutremur în România, vineri dimineață. În ce zonă a țării s-a produs, cât de intens a fost

Vineri dimineață, 20 septembrie 2024, la ora 04:26:15 (ora locală a României), s-a produs în România un cutremur cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 126.4 km.

Cutremur în România, 20 septembrie 2024

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că un cutremur a fost înregistrat în această dimineață, în zona Vrancea, având o magnitudine de 2,3 grade pe scara Richter.

Seismul a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 38km NV de Focșani, 73km E de Sfântu-Gheorghe, 77km N de Buzău, 82km S de Bacău, 85km SV de Bârlad și 89km E de Brașov.

„În ziua de 20 Septembrie 2024, la ora 04:26:15 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 126.4 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km NV de Focsani, 73km E de Sfantu-Gheorghe, 77km N de Buzau, 82km S de Bacau, 85km SV de Barlad, 89km E de Brasov”, a anunțat INFP.

Seism de 4,9 raportat de INFP

Un alt cutremur, de 4,9 grade pe scara Richter, s-a produs joi seara, la o adâncime de 93 de kilometri, într-o anumită zonă a lumii, transmite Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc în apropierea a două orașe.

„În ziua de 19 Septembrie 2024, la ora 19:14:18 (ora locală a României), s-a produs în NORTHERN SUMATRA, INDONESIA un cutremur mediu cu magnitudinea mb 4.9, la adâncimea de 93.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 64km SV de Padangsidempuan, 78km S de Sibolga”, potrivit INFP.

De ce se produc cutremure în Indonezia

Cutremurele din Indonezia sunt un fenomen frecvent și sunt cauzate în principal de poziția geografică a arhipelagului într-o zonă de activitate tectonică intensă. Indonezia se află pe „Inelul de Foc al Pacificului” – o regiune seismică activă ce înconjoară Oceanul Pacific și este cunoscută pentru numărul mare de vulcani și frecvența cutremurelor.

Tectonica plăcilor și Inelul de Foc

Unul dintre principalii factori care explică frecvența cutremurelor din Indonezia este poziționarea acesteia la intersecția mai multor plăci tectonice majore. Indonezia se află pe convergența a trei plăci tectonice principale: Placa Euroasiatică, Placa Indo-Australiană și Placa Pacificului. Această interacțiune complexă între plăci generează o activitate tectonică intensă, inclusiv cutremure și erupții vulcanice.

Inelul de Foc al Pacificului este o zonă în care plăcile tectonice sunt în continuă mișcare, fie prin ciocnire, fie prin subducție (când o placă se scufundă sub alta). În cazul Indoneziei, Placa Indo-Australiană se deplasează spre nord-est și se subduce sub Placa Euroasiatică. Acest proces de subducție creează tensiuni imense la granița dintre plăci, ducând în final la eliberarea bruscă a energiei sub forma unor cutremure. Cele mai puternice cutremure din Indonezia sunt adesea legate de această subducție.

Activitatea vulcanică

Pe lângă tectonica plăcilor, Indonezia este cunoscută și pentru activitatea sa vulcanică intensă, care poate contribui la cutremure. Erupțiile vulcanice pot provoca mișcări seismice, iar cutremurele, la rândul lor, pot declanșa erupții. În Indonezia există peste 120 de vulcani activi, inclusiv unii dintre cei mai activi din lume, precum Krakatau și Merapi. Interacțiunea dintre activitatea vulcanică și cea seismică face ca această regiune să fie extrem de predispusă la cutremure.

Falii tectonice locale

Pe lângă plăcile tectonice majore, Indonezia are și o rețea complexă de falii tectonice locale ce contribuie la activitatea seismică. Aceste falii sunt puncte slabe în scoarța terestră, unde tensiunile acumulate pot fi eliberate sub formă de cutremure de intensitate mică sau moderată. Faliile locale, cum ar fi Falia Sumatra, sunt responsabile pentru numeroase cutremure în interiorul arhipelagului.

Așadar, Indonezia este una dintre regiunile cele mai predispuse la cutremure din lume din cauza poziției sale geografice pe Inelul de Foc al Pacificului și a convergenței plăcilor tectonice. Activitatea de subducție, faliile tectonice locale și vulcanii activi contribuie la această activitate seismică intensă.