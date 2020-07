Cutremur de 7 grade în Bali. În ce stare este acum Lora. A făcut chiar ea anunțul

Un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs în Bali, loc în care Lora a fost surprinsă de pandemie și din care încă nu se poate întoarce, zborurile din și înspre această destinație fiind încă dificile.

Un cutremur de 6,6 grade pe scara Richter s-a produs pe 7 iulie, la ora 01.54, la 154 de kilometri față de Semarang City, Provincia Java Centrală, Indonezia. Lora, plecată în vacanță înainte de pandemie în Bali, insulă indoneziană, este blocată și acum în locația exotică, alături de iubitul ei, Ionuț Ghenu. De când este izolată în oaza de liniște, cântăreața a fost nevoită să își schimbe și locul de cazare, pentru a nu mai fi constrânsă să depindă de alții în ceea ce privește hrana, electricitatea sau internetul.

Totuși, izolarea departe de casă nu este deloc ușoară, chiar dacă, în teorie, ideea de a fi oprit într-un asemenea loc nu pare un scenariu de ocolit.

„Suntem ingrijorati si obositi psihic. Incertitudinea are acest efect. Am avut cateva momente de panica, iar asta m-a consumat si mai tare. Este cel mai ingrozitor an din viata mea”, a devzaluit solista.