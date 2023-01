Curs valutar BNR pentru 17 ianuarie 2023. La ce ne așteptăm astăzi de la principalele valute?

Curs valutar BNR pentru 17 ianuarie 2023. Ziua de ieri a adus pentru piețele europene valori mixte înainte de datele cheie privind inflația din zona euro. În ceea ce privesc principalele valute, ieri BNR a anunțat cursuri negative pentru euro și lira sterlină, moneda europeană înregistrând 0,0008 unități, în scădere. De cealaltă parte, surprinzător însă, dolarul rămânând la valoarea ridicată față de cotația zieli de vineri. Rămâne să vedem care este noul curs valutar BNR pentru astăzi și cât este un euro azi la casele de schimb.

Forumul Economic de la Davos și efectele de pe piețele europene

Piețele europene au fost în creștere luni, investitorii evaluând perspectivele de creștere și inflație în lumina datelor recente, alături de începutul sezonului de profituri corporative. Indicele pan-european Stoxx 600 a închis în creștere provizorie cu 0,5%, cu o creștere de 1,3% pentru retail și servicii financiare și de 1,2% pentru titlurile media. Acest lucru duce câștigurile indicelui pentru anul în curs la 6%, sentimentul din Europa fiind parțial susținut de scăderea prețurilor angro la energie și de redeschiderea Chinei.

Forumul Economic Mondial din Elveția este un punct cheie pentru piețele europene în această săptămână. Șefi de stat și lideri de afaceri se amestecă cu academicieni și inovatori la Davos. Temele principale pe care delegații le vor dezbate și discuta sunt, printre altele, războiul din Ucraina, instabilitatea și incertitudinea economică și schimbările climatice.

Ediția din acest an a WEF are loc în contextul unei crize a costului vieții pentru mulți dintre ei, iar unii lideri nu participă la reuniunea anuală deoarece crizele continuă acasă. Cancelarul german Olaf Scholz este singurul lider al Grupului celor șapte care va participa la forum în acest an.

Cursul valutar al zilei. Ce se întâmplă cu principalele valute astăzi, 17 ianuarie 2023

Astăzi avem un nou curs valutar BNR, și vom vedea după ora 13:00 ce se întâmplă cu Euro și rubla rusească, în contextul actualei situații economico-geo-politice.

Noul CURS BNR este cel publicat la cursul zilei de astăzi, după ora 13:00.

Curs valutar BNR pentru 17 ianuarie 2023: Euro

1 euro = Lei ( Lei)

Un euro are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație pozitivă de Lei.

Curs valutar BNR pentru 17 ianuarie 2023: Dolar

1 dolar = Lei (Lei)

Un dolar are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație pozitivă de Lei.

Curs valutar BNR pentru 17 ianuarie 2023: Lira sterlină

1 liră = Lei (Lei)

O liră sterlină are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de variația negativă de Lei.

Anul 2022 a fost un an prost pentru mulți investitori

Anul care tocmai s-a încheiat a fost unul extrem de prost, mai ales pentru investitorii cu un număr important de acțiuni, în special cele din domeniul tehnologic, care s-au prăbușit la niveluri nemaiîntâlnite din 2008.

Dar ar putea exista unele oportunități în acest haos, deoarece o serie de companii se tranzacționează cu reduceri mai mari decât în istoria recentă în ceea ce privește raportul preț-beneficiu.

Curs valutar BNR pentru 17 ianuarie 2023: Rubla rusească

1 rublă = Lei (Lei)

O rublă are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de variația pozitivă de Lei.

Indicele ROBOR stabilit de BNR pe 17 ianuarie 2023

Conform datelor oficiale publicate de BNR, Indicele ROBOR a rămas scăzut față de ziua anterioară, după cum urmează: