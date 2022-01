Curs BNR pentru 21 ianuarie 2022. Leul pierde teren în fața euro la început de an

Începutul de an a prins leul pe un curs de depreciere, în raport cu principalele valute. La cotația zilei de ieri euro a mai câștigat un plus de 0.0005 unități. Astăzi vom avea un nou curs BNR pentru 21 ianuarie 2022, și rămâne să urmărim evoluția pieței, deși se pare că leul pierde teren în fața euro, în acest început de an.

Deprecierea leului românesc continuă și în 2022

Deși în noiembrie BNR anunța înăsprirea politicii monetare ca răspuns la creșterea riscurilor de creștere a inflației, efectele s-au văzut imediat pe final de an la credite, dar nu și în deprecierea leului. BNR aducea argumente privind schimbarea politicii monetare, spunând că este necesară o politică mai restrictivă continuă să se consolideze pe fondul deteriorării perspectivelor inflației. La finalul lunii noiembrie rata cheie de politică monetară era prea mică în comparație cu rata mai ridicată a inflației.

BNR și-a majorat semnificativ propria prognoză privind inflația pentru sfârșitul acestui an, până la 5,6%, și se așteaptă ca aceasta să se reducă apoi la 3,4% în 2022. Inflația a ajuns deja la 5,0% în iulie.

Rapoartele anului trecut vorbesc de o creștere economică, deși în pandemie. Procentul semnificativ din primul trimestru era de 1,8%. Analiștii preconizau anul trecut o și mai mare creștere cu aproximativ 7,0% pe ansamblul anului 2021, după o contracție de -3,9% în 2020. Cu toate astea, România a atins un nivel record al inflației, de 7,8, ceea ce s-a reflectat considerabl și în cursul de schimb.

„Leului ar trebui să i se permită să slăbească în anul următor pentru a oferi o compensație pentru deficitele gemene ridicate ale României și ratele reale profund negative oferite.”, declarau la finalul lui 2021 economiștii din piață.

Astăzi avem un nou curs, și vom vedea după ora 13:00 vom afla ce se întâmplă cu moneda europeană în acest final de săptămână.

