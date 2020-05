Curs BNR, joi, 14 mai. Ce se întâmplă cu moneda europeană astăzi

Moneda europeană a depășit pentru prima dată pragul de 4,8 lei la cursul de referință anunțat de Banca Națională a României pe data de 21 februarie 2020, iar atunci a atins cel mai ridicat nivel din istorie în fața monedei naționale. De atuncit, euro nu a mai scăzut sub acest prag, ba chiar l-a depășit de mai multe ori și a atins în nenumărate rânduri recorduri în fața monedei noastre naționale.

De asemenea, Financial Times scria că economia zonei euro își va reveni complet din șocul ”extraordinar și sever” al pandemiei de coronavirus tocmai în anul 2023, potrivit previziunilor economistului șef al Băncii Centrale Europene. În plus, Philip Lane a spus că în scenariul sever, modelat de BCE, care estimează o scădere economică de 12% în zona euro pentru acest an, economia nu va reveni la nivelul de dinainte de criza sanitară în trei ani.

Curs BNR: Euro

Pe 13 mai, euro a atins valoarea de 4,8349 Lei, în timp ce pe 12 mai a costat 4,8297 Lei, înregistrând tot o variație pozitivă de 0.0052 Lei, iar în ziua precedentă, 11 mai, a valorat 4.8295 Lei, cu o scădere de 0.0002 Lei.

Curs BNR: Dolar

Ziua precedentă, 13 mai, dolarul a costat 4,4578 Lei, în timp ce pe 12 mai moneda americană s-a vândut cu 4,4639 Lei, iar pe 11 mai a costat 4,4610 Lei.

Curs BNR: Lira

În data de 13 mai, lira sterlină înregistra valoarea de 5,4873 Lei, în timp ce pe 12 mai moneda britanică avea un preț de referință pe site-ul BNR de 5,5046 Lei. De asemenea, pe 11 mai, BNR a anunțat un preț de 5,5163 lei pentru moneda britanică.