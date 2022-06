Cuplul celebru din România care nu vrea să audă de bonă pentru copil. Care este motivul deciziei EXCLUSIV

Ilan Laufer, fostul ministru al Mediului de afaceri, comerțului și antreprenoriatului în cabinetul condus cândva de Mihai Tudose, se declară un părinte mai mult decât împlinit și cu principii solide, de când în viața sa au apărut gemenii Davina și Nathaniel. Iar unul dintre aceste principii se referă la abandonarea soluției legate de existenței unei bone în viața micuților.

Așa se face că cei doi părinți, Alina și Ilan Laufer, se preocupă doar ei zi și noaptea de situația micuților, care îi răsplătesc crescând parcă pe fiecare zi ce trece.

Cei doi micuți, născuți prematur în februarie, anul trecut, au un an și patru luni, iar Ilan Laufer e de părere că ceea ce a fost mai greu pare să fi rămas mult în urmă.

„Noi nu am luat în calcul să apelăm la serviciile vreunei bone. Am luat această decizie după ce am urmărit cu atenție rolul jucat de o bonă în viața apropiaților noștri.

Poate că a contat și faptul că gemenii noștri au venit pe lume într-o situație specială, la limita supraviețurii, iar asta ne-a trecut ca printr-un examen dragostea noastră părintească.

Așa că ne-am înțeles să le oferim toată dragostea și atenția noastră părintească, fără intervenția vreunei bone.”, a precizat Ilan Laufer pentru playtech.ro, amintind astfel de nașterea prematură a micuților și de săptămânile în care aceștia au crescut în spital, cu ajutorul unor incubatoare speciale.