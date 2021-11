Ce a pățit Alina Laufer de când s-a mutat în București. Vedeta a povestit tot

Alina Laufer le-a povestit fanilor ce a pățit de când s-a mutat în București. Cum este viața blondinei acum? Blondina susține că toate schimbările au fost extrem de bune. Ce este acum diferit în viața ei?

Alina Laufer are 39 de ani și în tot acest timp viața ei nu a dus lipsă de schimbări uriașe. Aceasta și-a dorit, însă, ceva nou imediat după familia ei s-a mărit, mai cu seamă de când pe lume au venit Davina și Nathaniel. Gemenii sunt acum prima preocupare a mămicii care se gândește mereu la cum să facă în așa fel încât să fie bine pentru fiecare membru al familie.

Concret, Alina și-a dorit să locuiască undeva mai aproape de parc și de locuri unde poate ieși cu micuții ei care au deja 9 luni. Vedeta nu a stat prea mult pe gânduri și a lăsat vila luxoasă și mare din Corbeanca și s-a mutat într-un apartament din Băneasa care este la fel de spațios.

Toată familia este acum foarte fericită, iar chiar soția omului de afaceri Ilan Laufer a venit cu mai multe detalii despre viața sa pentru fanii curioși. Blondina susține că un detaliu uriaș care i-a schimbat viața a fost lipsa scărilor din noua locuință.

Cea din urmă a recunoscut că s-a mutat în Corbeanca în anul 2016, ulterior a plecat în America. Copiii sunt și ei entuziasmați de schimbare, iar Alina pare încântată de orice, până și de traficul pe care îl vede de la fereastră. Singura problemă a acesteia este că nu îi încape căruciorul în lift, dar nu se lasă descurajată și încearcă fel și fel de opțiuni pentru a rezolva și acest lucru.

“Am scăpat de scările din Corbeanca, nimeni nu mă înțelegea! Zici că mi-am luat viața înapoi, zici că am întinerit 10 ani! Nu am mai stat de ceva timp în București. În 2016 m-am mutat din Corbeanca, în Băneasa, apoi am plecat în America.

Acum, după 5 ani m-am mutat la loc în Băneasa și îmi place maxim! Stăm și ne uităm la trafic, văd podul din balcon, mi se pare atât de mișto. Am adus și câinele aici. Copiilor le place, se acomodează. De aici facem 10 minute până în Herăstrău.

De aceea ne-am și mutat, să fim aproape de un parc, școala Karinei e mai aproape, biroul lui Ilan, la fel. Dintr-o dată și gemenii parcă sunt mai cuminți, au făcut 9 luni, au început să stea în fund.

Aseară i-am ținut prima dată pe canapea, sprijiniți, în funduleț, și nu au mai urlat. Singura problemă e că aici nu îmi încape căruciorul în lift, dar o să găsesc soluții în acest sens…”, a spus Alina Laufer, pentru click.ro.