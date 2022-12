Cuplu surpriză în showbizul românesc. Vedeta care iubește din nou după divorț VIDEO EXCLUSIV

Sonia Argint și Horațiu Ionescu au decis să se despartă, în pandemie, după 18 ani de relație, dintre care 15 ani de mariaj. După divorțul părinților, cei doi băieți au rămas să locuiască alături de mama lor. În exclusivitate pentru Playtech Știri, fosta prezentatoare a emisiunii medicale de la TVR ne-a vorbit despre noua viață, alături de fiii săi, care o ajută la treburile casei, dar și la luarea deciziilor importante legate de familie. Fără a intra în detalii, vedeta a admis că în viața ei există un bărbat, fiind în continuare adepta vieții de familie. Nu exclude posibilitatea de a se recăsători, la un moment dat.

Vedeta TVR iubește din nou

Playtech Știri: Sonia, cum a fost 2022 pentru tine?

Sonia Argint: A fost un an foarte bun, dar a fost un an foarte greu. Tot ceea ce am realizat și am realizat o grămadă de lucruri au presupus multă muncă, mult efort, mulți nervi poate și nopți uneori nedormite.

Care a fost cea mai mare realizare de care te-ai bucurat și care poate nu te gândeai că o să iasă atât de bine?

Este o chestiune destul de pragmatică și are legătură cu zona financiară, e ceva ce am reușit să fac prin forțe proprii și care m-a făcut să fiu foarte mândră de capacitățile mele.

Sonia Argint: “Încerc să nu devin mama aia enervantă”

Cum este viața cu doi băieți mari? Unul deja este major.

Am doi băieți de care sunt extrem de mândră și pe care mă bazez foarte tare, inclusiv în casă. Sunt de mare ajutor și împart cu ei treburile casei. De asemenea, sunt niște băieți cu care pot să discut o grămadă de lucruri, într-un mod foarte matur, ceea ce mă ajută mult în ceea ce fac zi de zi și în momentele mai complicate pe care le am. Viața cu ei, în plus, este însă și destul de provocatoare, pentru că sunt la o vârstă la care nu mai pot să spun că sunt în creștere, dar totuși consumă foarte mult, respectiv mâncare. Și tot timpul: “Mama, astăzi ce mâncăm?” Dimineața, la prânz, seara și între mese. Este foarte simpatic că îmi aduc aminte în perioada asta în care ei sunt foarte mari și în mod normal sunt independenți, sunt autonomi, de perioada în care erau bebeluși și când cereau de mâncare din trei în trei ore.

Ți-au prezentat prietenele lor sau încă au mici secrete?

Cu siguranță, au secretele lor și este foarte bine să fie așa. Dacă ne amintim din propriile noastre adolescențe că nu ne doream ca părinții să fie atât de intruzivi în viețile noastre private. Eu înțeleg chestia asta, încerc să îmi aduc tot timpul aminte de cum mă simțeam eu la vârsta lor și să nu devin mama aia enervantă care să-i tocăne la cap, dar, în același timp, trebuie să recunosc că sunt curioasă, mor de curiozitate și când îi mai prind îi întreb: “Te vezi cu vreo fată? Și răspunsul este: “Mă lași, nu-ți zic așa ceva!” “Ok, bine, mulțumesc!”.

Îți permiți să discuți cu băieții orice subiect, când ai de luat, de exemplu, o decizie importantă legată de familie?

Surprinzător, ai putea spune că niște tineri nu pot veni cu niște sfaturi pe care să le iei în seamă, totuși noi uităm de multe ori că suntem într-o epocă în care ei au acces la foarte multă informație și judecă niște lucruri mult mai profund decât ne-am putea imagina. Așa că de multe ori atunci când vorbim despre niște decizii importante în casă, care, într-un final îi privesc și pe ei, mă duc la ei și le prezint problema, îi întreb ce părere au și am fost surprinsă de multe ori să vadă o chestiune dintr-un unghi total diferit de modul în care o vedeam eu, ceea ce sigur este de ajutor, indiferent că implementez ideea lor sau nu, dar faptul că există o altă perspectivă este benefic și pentru mine.

Sonia Argint: “Cred în căsnicie și mai presus de orice cred în puterea cuplului”

Ai făcut o schimbare în viața personală în urmă cu doi ani, a trecut timpul, există cineva în viața ta în prezent? Ai de gând, la un moment dat, să te recăsătorești?

Bineînțeles că există, iar posibilitatea recăsătoriei sigur, eu sunt deschisă așa cum am afirmat: cred în familie, cred în căsnicie și mai presus de orice cred în puterea cuplului, cred că acolo unde sunt doi energia este una mult mai puternică și are acea capacitate de a construi. Sigur, sunt o adeptă a vieții în doi.

Spuneai că băieții sunt secretoși în ceea ce privește prietenele lor, și tu îl ții secret pe prietenul tău față de ei sau l-au cunoscut?

Viața mea privată este privată în sensul în care expunerea publică în social media nu văd de ce ar exista. Viața mea privată este privată doar pentru publicul larg.

Unde vei petrece Sărbătorile?

Sărbătorile tot timpul se petrec acasă, cu familia, pentru că este printre puținele momente din an în care reușim să ne adunăm și să stăm în tihnă și să ne bucurăm unii de alții.

Sonia Argint ia o pauză de la gătit de Sărbători

Te implici în prepararea bucatelor tradiționale sau preferi să le comanzi?

Sincer, comand. Am descoperit de doi ani o companie care face mâncare ca și când am face-o noi acasă, îmi place foarte mult gustul mâncării pe care ei o produc și atunci nu stau să-mi mai bat capul și mai ales să pierd o vreme pe care nu o am. Gătesc foarte mult, în restul anului, cred că pot să nu fac sarmale, cred că e ok, adică o să supraviețuim cu toții!

Și de Revelion ce faci?

Revelionul încă nu este planificat, pentru mine Revelionul nu e ceva ce să aștept așa, ca pe o super petrecere, sper să nu fiu în țară de Revelion.

Ai vreo superstiție legată de Noaptea dintre Ani, ca să începi bine 2023?

Da, să am bani în buzunar și cred că de fiecare dată am și ceva nou pe mine. Se mănâncă pește în Noaptea dintre Ani.

Ce îți dorești pe plan profesional și personal pentru 2023?

Îmi doresc liniște, genul acela de lucruri făcute în tihnă, lucruri bine făcute, care să aducă rezultate, îmi doresc să continui ceea ce fac în momentul acesta, să pun bazele unor viitoare proiecte, care ies poate un pic din sfera de glamour. Îmi doresc să îmi iasă lucrurile ușor.

Ce spune Sonia Argint despre revenirea în televiziune

Îți este dor de televiziune, să revii pe micul ecran?

Legat de televiziune sigur că sunt deschisă să apar din nou pe micile ecrane, dar nu în orice condiții și nu cu orice tip de producție. Pentru mine e important ca ceea ce fac să fie conform cu valorile mele și cu ceea ce reprezint. Atât timp cât se întâmplă această chimie sunt deschisă. Mie îmi place televiziunea și 22 de ani din viața mea asta este ceea ce am făcut, m-am dedicat foarte mult acestei zone și am avut și niște rezultate fantastice, deci, da, mi-ar plăcea în continuare.

Emisiunea ta de la TVR pe teme medicale este în pauză?

Răspunsul onest este că nu știu.

Ce urare ai pentru cititorii Playtech Știri?

Sărbători fericite și vouă și celor care ne urmăresc și să aibă toată lumea parte de un an bun!

Video: Daniel Bălan