De ce a divorțat Sonia Argint de soțul ei. A reușit să țină acest secret timp de 2 ani VIDEO

Sonia Argint nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai cunoscute prezentatoarea TV din România. Fosta „cumnată” a Andreei Bălan a vorbit, în cadrul podcastului lui Mihai Morar motivele pentru care a divorțat de Horațiu Ionescu.

După o relație lungă, de 18 ani de zile, și o căsnicie ce a durat 15 ani, Sonia Argint și Horațiu Ionescu au decis să se despartă și să urmeze căi diferite în viață.

Vedeta de la TVR a fost dintotdeauna o prezență discretă pe micile ecrand, preferând să-și țină viața privată departe de ochii iscoditori ai presei.

Vestea divorțului dintre Sonia Argint și Horațiu Ionescu i-a luat pe surprindere pe toți, iar celebra blondină a dezvăluit detalii privind mariajul ei eșuat, precum și motivele pentru care a ajuns în pragul despărțirii, în cadrul podcastului Fain și Simplu.

Sonia Argint a mărturisit că a așteptat doi ani de zile până să anunțe că s-a separat oficial de fostul ei soț, Horațiu Ionescu. Blondina nu a dat multe detalii privind fosta ei relație.

„Această distanță de 2 ani de la decizia finală în acte și până la anunțul public, a fost o perioadă pe care am dorit să mi-o iau. Am vrut să văd cum îmi este. Nu poți să-ți dai seama cum te simți într-o lună după divorț. Ai nevoie de timp. Mi-am reorganizat în ăștia doi ani viața, aproape total. Am devenit aproape 100% autonomă.”, a mărturisit Sonia în podcast-ul lui Morar.