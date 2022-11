Cuplu surpriză în showbizul românesc. Vedeta care are un nou iubit la 76 de ani

Anunț surpriză despre o celebră cântăreață din România. Iubește cu foc la 76 de ani și nu se rușinează că recunoască asta. După ce s-a despărțit de partenerul avocat, acum este în culmea fericirii datorită noului iubit, mult mai tânăr decât ea. Despre cine este vorba? Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere.

Vedeta din România care iubește la 76 de ani

O mare artistă de muzică populară mai dă o șansă iubirii, deși se apropie de 80 de ani. Are o nouă relație de dragoste și este în culmea fericirii. Potrivit dezvăluirilor sale recente, partenerul actual nu este român, dar refuză să îi dezvăluie identitatea, cel puțin pentru moment.

Este vorba despre Saveta Bogdan, una dintre cele mai apreciate și carismatice interprete de muzică populară de la noi din țară. În vârstă de 76 de ani, cunoscuta solistă susține că are un suflet veșnic tânăr, motiv pentru care se bucură de toate lucrurile bune pe care viața i le oferă. De curând, artista a șocat pe toată lumea când a dezvăluit că s-a despărțit de partenerul avocat și acum se iubește cu un ambasador.

Saveta Bogdan are o nouă relație

De când are o nouă relație, îndrăgita cântăreață de muzică populară radiază de fericire. Saveta Bogdan profită de dragoste la bătrânețe, pentru că, de-a lungul timpului, nu a avut noroc la bărbați fideli. După ce a trecut prin două căsnicii eșuate, mărturisind că a fost înșelată de 83 de ori de către fostul soț, solista declară acum că este mai fericită ca niciodată și a oferit mai multe detalii despre cel care a reușit să îi fure inima.

Cum a cucerit-o tânărul ambasador

Cântăreața de muzică populară spune că noul ei iubit a apărut deja de câteva luni în viața sa, dar a vrut să țină relația ascunsă de ochii lumii până acum. De asemenea, Saveta Bogdan a explicat că tânărul ambasador nu este român, nedorind să îi dezvăluie identitatea, cel puțin pentru moment.

„Am o nouă relație cu un ambasador. Toată lumea mă face săracă, că sunt amărâtă, că sunt bolnavă, că am nu știu ce, dar nu am nimic, sunt sănătoasă, frumoasă și devreme acasă. Da, am un nou iubit și nu este român. Ne cunoaștem de câteva luni, dar nu am vrut să spun (..) Este un tip foarte deștept și lui i-a plăcut că eu am un diamant pe dinte, mi-a plăcut cum vorbește, cât de frumos. Este frumos, tânăr și deștept”, a declarat artista, potrivit Antena Stars.

Ce pensie are vedeta

Nu cu mult timp în urmă, Saveta Bogdan a relatat care este valoarea pensiei pe care o primește, amintind, totodată, și despre cei 500 de lei pe care îi primește lunar de la Uniunea Compozitorilor. Declarațiile vedetei au fost interpretate ca o nemulțumire față de modul în care trăiește, dar solista a subliniat că totul a fost, de fapt, o mare exagerare: „Am cântări, am spectacole, am tot ce-mi trebuie și nu-mi lipsește nimic! Am și un bănuț la bancă… Am 1.800 de lei pensie, dar nu trăiesc numai din pensie”.