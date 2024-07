Cuplu surpriză în showbizul din România. Au recunoscut oficial că sunt împreună, chiar în timpul unei vacanțe în Grecia

Amândoi sunt cunoscuți în mediul sportiv din România, fiecare cu rezultatele sale. Dar, mai nou, cei doi formează cuplu surpriză în showbizul din România. De altfel, au recunoscut oficial că sunt împreună, chiar în timpul unei vacanțe în Grecia.

După ce, recent, Denis Alibec s-a întors în România, alături de colegii de Națională, avea să fie văzut la nunta lui Ianis Hagi. De altfel, atacantul român avea să publice pe rețelele de socializare imagini de la fericitul eveniment, afișându-se alături de Simona Halep.

După marea petrecere dată în cinstea celor doi proaspăt căsătoriți, Denis Alibec a decis că este momentul unei vacanțe rapide pe insulele din Grecia.

Deși se specula de ceva vreme o posibilă relația, până la publicarea imaginilor nimeni nu a știut nimic despre Denis Alibec și Anca Surdu, care au devenit cuplu surpriză în showbizul din România.

Confirmarea relației a venit prin publicarea unor ipostaze inedite, tocmai din Grecia, unde Denis Alibec și Anca Surdu, cuplu surpriză în showbizul din România, se aflau în vacanță.

Este pentru prima dată, din 2020, când Denis Alibec a decis să-și facă relația publică. În urmă cu 4 ani atacantul se despărțea de Valentina Vanu, deși mulți speculau că s-ar fi pregătit de nuntă.

În afară de aceste imagini publicate de tânăra gimnastă pe contul ei, nu a apărut nicio declarație oficială sau vreun alt semnal din partea atacantului pe această temă.

Deși a făcut parte din lotul lărgit la României la EURO 2024, se pare că Denis Alibec este într-o pauză competițională ceva mai lungă. În acest moment atacantul este liber de contract, și și-ar fi manifestat dorința de a reveni în România, în campionatul intern.

Deși dorit de FCSB, după terminarea contractului cu cei de la Muaither, Denis Alibec surprindea în declarații, acesta spunând că singura echipă la care și-ar dori să mai joace este Farul Constanța, echipa antrenantă de Gică Hagi.

Ajuns la 33 de ani, atacantul încă mai speră să joace cel puțin un sezon, înainte de o posibilă retragere definitivă, dar se pare că oferta de la Farul lui Hagi întârzie să vină.

Deși nu extrem de populară această ramură a gimnasticii românești, are exponenții ei premiați la diferitele competiții de gen din lume. Printre ei și Anca Surdu, care a împlinit deja 33 de ani, pe 13 martie a.c.

Sportiva a reușit să devină campioană mondială la această disciplină, la categoria „Trio feminin”. Într-un interviu acorat celor de la kudika.ro, sportiva povestea că a început să practice acest sport de la o vârstă fragedă, având în vedere că era un copil extrem de activ:

„Am început să practic sport de foarte mică, de la patru ani. Pentru că eram un copil foarte activ, părinții mei m-au dat la gimnastică sportivă.

Făceam antrenamente de trei ori pe săptămână, dar nu s-a pus problema să mă îndrept către sportul de performanță până la 14 ani, când am intrat în lotul național de juniori de gimnastică aerobică. Am început să îmi canalizez toată energia și atenția asupra gimnasticii. Am avut foarte multe rezultate bune și la juniorat, însă, când am trecut la categoria seniori, la 18 ani, a fost punctul culminant.

Au apărut medalii importante la campionate mondiale, europene și alte competiții’, a declarat sportiva pentru publicația citată.