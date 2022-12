Nuredin Beinur, interviu exploziv din Doha. Ce i-a spus Adrian Mutu despre Denis Alibec și poveștile savuroase cu Ibrahimovic și Beckham – VIDEO

Nuredin Beinur este un personaj controversat, cu multe legături în lumea fotbalului. Este bun prieten cu Adrian Mutu, iar Neluțu Varga, patronul formației CFR Cluj, i-a dat bilete la marea finală a Campionatului Mondial care s-a desfășurat în Qatar. Trimisul special playsport.ro l-a turneul final l-a întâlnit la Doha și a stat de vorbă cu el. A aflat astfel că Adrian Mutu l-a rugat să-l ajute cu transferul lui Denis Alibec la Rapid.

Nuredin Beinur este mare fan al fotbalului. A fost chiar și la finala turneului final, deși pe piața neagră un bilet ajunsese la 13.000 de dolari. Tichetele le-a primit de la Neluțu Varga, patronul formației CFR Cluj. Și-ar fi dorit o poză cu favoritul său, Lionel Messi, dar nu a avut sorți de izbândă. Nu este însă trist. Este convins că o să vină și acest moment.

Nuredin Beinur a acordat un interviu trimisului special playsport.ro la Campionatul Mondial, la două zile după marea finală dintre Argentina și Franța. A dezvăluit că Adrian Mutu l-a rugat să-l „tatoneze” pe Denis Alibec, în legătură cu un transfer la Rapid. Între gruparea din Giulești și Farul există tratative pe această temă.

„Mutu mi-a spus și mie că-l vrea pe Alibec, știind probabil că am o relație specială cu Denis. Când Adi era la Fiorentina, iar Alibec ajunsese la Inter, am luat masa împreună, Mutu i-a dat câteva sfaturi folositoare despre fotbalul din Italia, despre viața de acolo.

Prin prisma relației apropiate cu Adrian Mutu, Beinur a fost la multe întâlniri din campionatul italian. Și-a amintit de celebrul duel în care internaționalul român l-a înfruntat pe Zlatan Ibrahimovic într-un meci Inter – Fiorentina. Atacantul român a fost aspru contestat la finalul partidei.

„Haideți să vă spun una din Italia! Am fost la un meci Inter – Fiorentina 2-0. Mutu la oaspeți, Ibrahimovic la gazde. Suedezul se pregătește să execute o lovitură liberă de la distanță destul de mare, iar Adi se apropie de el și-l tachinează, zicându-i că nu se pricepe la astfel de execuții. «Să te uiți la asta!», i-a răspuns Ibra, care a marcat imediat un gol fantastic. Mutu a bătut «cuba» cu el în semn de admirație, iar presa și fanii au luat foc, neînțelegând cum l-a putut felicita pe adversar pentru acea reușită”, a declarat Beinur.

Dar povestea nu s-a oprit aici. După meciul respectiv, Adrian Mutu l-a invitat la un restaurant. Acolo l-au întâlnit pe David Beckham.

„După acel meci am mers însă cu Adi într-un restaurant din Milano, unde se strângeau de obicei fotbaliștii. Și am dat acolo peste Beckham, Maldini, Cassano, toți la o masă vecină. La vreo oră distanță, Mutu îi face un semn lui Beckham ca unui vechi amic, dar cred că nici nu se cunoșteau personal până atunci. Omul s-a ridicat și a venit. Adi pe scaun, pe englez l-a ținut vreo zece minute în picioare. Am vrut să-i ofer eu un scaun!

– Și?

– «Stai jos acolo liniștit!», mi-a zis Adi. N-o spun ca și cum ar fi fost un gest deplasat al lui Mutu, ci vreau să arăt că el a fost dintotdeauna un tip cu personalitate, care a știut să se plaseze deasupra multor vedete. Din câte am înțeles atunci, au discutat despre tatuajele lor, despre fotbal. Eee, și la un moment dat am vrut să fac și eu o poză cu cei trei, mai ales că pe Maldini în special îl admiram foarte mult. Dar Adi m-a rugat să renunț: «Băi, te-am luat aici cu mine să faci poze?». L-am înțeles!”, a mai spus Beinur.