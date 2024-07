Ianis Hagi s-a îmbogățit după nuntă! Suma uriașă cu care au plecat acasă mirii după marele eveniment

Ianis Hagi a avut o nuntă de vis cu Elena Tănase. Cei doi s-au căsătorit religios pe 14 iulie, la Biserica Sf. Visarion din București, iar petrecerea a avut loc la Palatul Știrbey, unde invitații au fost primiți într-un cadrul de vis.

A fost cel mai așteptat eveniment al anului 2024, iar Ianis Hagi a radiat de fericire. Mirii s-au bucurat de cea mai frumoasă zi din viața lor alături de aproximativ 700 de invitați, care nu s-au uitat nici eu la bani. Sumele pe care le-au pus în plicuri au fost unele consistente, astfel că la finalul evenimentului Ianis și Elena au plecat acasă cu o un dar uriaș.

Chiar dacă pentru marele eveniment, Ianis a cheltuit o sumă uriașă, darurile primite în plic au fost pe măsură.

Iancu Guda, unul dintre invitații lui Ianis Hagi, a făcut dezvăluiri despre sumele pe care invitații le-au pus în plic. Astfel, potrivit acestuia, invitații au pus în plicuri sume mari, iar valoarea medie a fost de 500 de euro per invitat. La un simplu calcul, suma totală a darurilor s-ar ridica la 350.000 de euro. Cu toate acestea, rudele și prietenii apropiați ar fi fost mai generoși, iar suma totală s-ar fi ridicat la final la aproximativ 500.000 de euro, potrivit cancan.ro.

„Nu pot să fiu indiscret, dar știu că costurile totale pe persoană au fost foarte mari. Mulți dintre invitați aveau o situație financiară bună, dar nu toți își permiteau să acopere toate cheltuielile legate de meniu, organizare și formație. Nu este responsabilitatea invitatului să acopere o nuntă care costă mai mult de 500 de euro pe persoană.

Cum am procedat? Familia Hagi a fost generoasă cu noi, iar noi am răspuns în aceeași manieră. În familie și între prieteni nu se face profit, deci cât am primit, am dat înapoi, pentru a evita problemele legate de impozit. Astfel, am ieșit pe zero”, a explicat Iancu Guda la Digi FM.