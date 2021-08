Cuplu surpriză după Survivor România?! Vestea uriașă: sunt văzuți foarte des împreună

Anunț incredibil pentru fanii Survivor România. Doi dintre cei mai îndrăgiți foști concurenți formează un cuplu? Faimoasa și Războinicul au fost surprinși împreună în public, din nou, iar acum fanii sunt convinși că cei doi ar fi mai mult decât prieteni. Despre cine este vorba.

Pe parcursul celor aproape șapte luni de competiție, la Survivor România s-au legat relații frumoase de prietenie, iar internauții au speculat câteva idile care au dat de bănuit urmăritorilor celei mai dure competiții din Republica Dominicană.

Pe lângă relația populară dintre Zanni și Ana Porgras, care s-a încheiat după ce câștigătorul de la Survivor România ar fi găsit anumite mesaje în telefonul fostei campioane mondiale la gimnastică, Andrei Dascălu și Roxana Ghiță s-au sărutat pe plaja din jungla dominicană și au format un cuplu pentru o scurtă perioadă de timp după terminarea competiției.

Deși au circulat zvonuri despre Irisha și Marius Crăciun, după ce au fost zăriți împreună în public, cei doi foști concurenți au negat aceste informații, spunând că sunt doar prieteni. Recent, însă, internauții au avut parte de o surpriză de zile mari. Frumoasa brunetă și semifinalistul sezonului 2 Survivor România au fost surprinși, din nou, împreună și părea că se bucură din plin unul de compania celuilalt.

„Irisha mi-a spus ca ii place de mine ca barbat, ca arat bine, ca ii place cum vorbesc. Mi-a spus in fața. Eram la finala și au fost glume. Ea mi-a spus ca ma sustine, ca si familia ei ma sustine si isi doreste sa ajung cat mai departe sau chiar sa castig.

Am ramas socat, pentru ca in competitie nu am avut atat de multe subiecte si mi-a placut ca mi-a spus ca ma sustine. Atunci am inceput sa vorbim mai mult si Morosanu a facut o glumă „zi că îți place de el direct” și ea a spus „da, imi place de el ca barbat, arata bine, e frumos”, a declarat Marius Crăciun, acum ceva timp.