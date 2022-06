Cuplu surpriză după Survivor România 2022? Cu cine a apărut câștigătorul Alex Delea

Emisiunea fenomen „Survivor România 2022” s-a terminat și toți concurenții au ajuns acasă. Alex Delea, marele câștigător al competiției din Republica Dominicană, a început să se bucure deja de banii pe care i-a încasat de la PRO TV. Întors în România, vedeta a ieșit în oraș cu vechii săi adversari din concurs, pentru a sărbători cum se cuvine. Însă, o fotografie apărută pe internet a pus fanii pe jar. Cu cine s-a pozat tânărul, de lumea a început să-i spună „Casă de piatră”?

Alex Delea trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Barmanul de 26 de ani a câștigat „Survivor România 2022” și marele premiu de 100.000 de euro. Întors din Republica Dominicană, fostul concurent a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a înscris în concurs. Blondul nu a intrat în emisiune cu gândul să ajungă până în finală.

„Tot ce se întâmplă acum e ireal. Mama m-a ajutat 25 de ani din viața mea. Sfaturi, am muncit la ea… mi-a dat tot! Cum pot eu să o răsplătesc? Înainte cu 2 zile, i-am zis că nu știu ce să fac cu viața mea. Apoi am fost sunat de la Survivor. I-am oferit această mândrie. Când am fost sunat aveam 94 de kg, am slăbit 10 kg. Eu am crezut că este Elena, tot timpul, cât am fost în finală. Am zis că am făcut totul bine, dar că pot pierde. Un moment eu nu am crezut că am câștigat. Nu mă așteptam să câștig, dorința mea cea mai mare a fost să mă vadă lumea. Asta i-am spus mamei mele”, i-a spus Delea lui Cătălin Măruță.