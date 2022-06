Alex Delea nu a vrut niciodată să câștige Survivor România 2022. Motivul principal pentru care s-a înscris în emisiunea de la PRO TV

Alex Delea s-a întors în țară, după ce a câștigat marele premiu de la Survivor România 2022. Invitat în cadrul emisiunii La Măruță de la PRO TV, fostul Războinic a venit acompaniat de mama sa, pentru a povesti adevăratul motiv pentru care s-a înscris în competiția ce s-a desfășurat în Republica Dominicană.

Alex Delea trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Barmanul în vârstă de 26 de ani a devenit primul fost Războinic care a câștigat Survivor România.

Proaspăt întors din Republica Dominicană, Alex Delea i-a mărturisit lui Cătălin Măruță adevăratul motiv pentru care s-a înscris la Survivor. Blondul a recunoscut că nu s-a gândit nicio secundă că ar putea câștiga competiția, ci s-a înscris pentru a se face văzut și pentru a le aduce bucurie pe chip oamenilor.

„Tot ce se întâmplă acum e ireal. Mama m-a ajutat 25 de ani din viața mea. Sfaturi, am muncit la ea… mi-a dat tot! Cum pot eu să o răsplătesc? Înainte cu 2 zile, i-am zis că nu știu ce să fac cu viața mea. Apoi am fost sunat de la Survivor.

I-am oferit această mândrie. Când am fost sunat aveam 94 de kg, am slăbit 10 kg. Eu am crezut că este Elena, tot timpul, cât am fost în finală. Am zis că am făcut totul bine, dar că pot pierde. Un moment eu nu am crezut că am câștigat.

Mă încurajam că nu am câștigat, dar că e bine tot ce am făcut pe parcurs. Nu mă așteptam să câștig, dorința mea cea mai mare a fost să mă vadă lumea. Asta i-am spus mamei mele”, a mărturisit Alex Delea pentru La Măruță.