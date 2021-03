Cumpăna uriașă a Claudiei Pătrășcanu. Va trăi cu durerea în suflet, toată viața

Ce se întâmplă în sufletul Claudiei Pătrășcanu? Cunoscuta cântăreață va trăi cu o mare durere toată viața. Care este situația în care se află acum fosta parteneră a lui Gabi Bădălău?

Cumpăna uriașă din viața Claudiei Pătrășcanu?

Viața Claudiei Pătrășcanu a fost mereu încercată din greu, iar deși a crezut că și-a găsit liniștea și armonia lângă bărbatul pe care l-a făcut tată, lucrurile nu au fost deloc așa.

Fanii solistei știu că mama și fratele său au probleme de sănătate, precum a menționat și fiul de milionar în repetate rânduri, dar puțini știu ce s-a întâmplat cu părintele vedetei.

Aceasta a început să devină foarte transparentă cu cei care o urmăresc și care reușesc să o îmbărbăteze în vremurile astea, așa că a povestit tuturor faptul că tatăl ei a murit pe când ea avea doar 15 ani.

Cu toate că nu a apucat că petreacă mult timp cu el, cântăreața își amintește cele mai de preț clipe alături de bărbat. Ieri, în timp ce se afla în automobilul său, în drumul obișnuit pe care îl face de la București la Constanța și înapoi, artista a început să cânte la volan diferite piese, printre care și melodia Mariei Lătărețu – Mai ții minte, măi dragă Mărie.

„M-am gândit în primul rând la el. Ăsta a fost primul lucru care mi-a venit în minte”

Atunci și-a amintit de părintele pe care l-a pierdut și a venit cu mai multe detalii despre acest eveniment trist pentru cei care o urmăreau pe rețelele de socializare.

„Piesa asta mi-o cânta tatăl meu și o cântam și împreună. Eram mică, aveam 10 ani. Doamne, cât îmi cânta tatăl meu. Tatăl meu a cântat la acordeon și cred că nu era zi să nu ne cânte în casă și să nu cântăm împreună, era veselie mare”, a spus îndrăgita artistă pe Instagram. Nimeni nu știa că talentul s-a moștenit în familie și că aceasta a furat iubirea pentru muzică de la el.

„Eu mi-am pierdut tatăl de la vârsta de 15 ani, nu îl mai am pe tatăl meu lângă mine şi pentru mine asta înseamnă cumpănă mare. Am mai avut încă o cumpănă în momenul în care eram la volan şi am avut un accident. Eram cu mama şi fratele meu în maşină. M-am gândit în primul rând la el şi era şi mama. Asta a fost primul lucru care mi-a venit în minte”, a declarat Claudia Pătrășcanu.