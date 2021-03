EXCLUSIV Claudia Pătrășcanu, abandonată complet de tatăl lui Gabi Bădălău. Ce a făcut politicianul în scandalul dintre cei doi

Solista Claudia Pătrășcanu și omul de afaceri Gabi Bădălău, aflați în plin proces de divorț, nu reușesc să facă pace nici măcar de dragul celor doi copii. Mai mult, Claudia nu a găsit înțelegere nici la celebrul ei socru, Niculae Bădălău, fost vicepreședinte PSD și actual vicepreședinte Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi, care, potrivit surselor impact.ro, ar fi asistat cu nepăsare la scena de acum un an și jumătate, când fiul lui și-a gonit soția și copiii din vilă, în plină noapte.

„În acel moment, când a dat-o afară din casă, noaptea, cu copiii, Gabi a fost direcționat de familie”

„Gabi nu este copt la minte. Claudia a vrut să îl aducă pe Gabi pe drumul cel bun, însă nici părinții lui nu au ajutat-o în acest sens, pentru că nu s-a dorit acest lucru”, ne-au menționat apropiații lor, în exclusivitate pentru impact.ro

Surse apropiate celor doi soți ne-au mărturisit că artista ar fi fost abandonată în tot acest scandal și de celebrul ei socru, Niculae Bădălău:

Aceleași surse ne-am mai menționat:„ Până la vară, Claudia speră ca acest divorț să ajungă la final. Claudia nu s-a căsătorit doar cu Gabi, ci cu toată familia lui. Gabi este o persoană ușor influențabilă, este un bărbat nehotărât, plus că am văzut că de multe ori nu erau pe aceeași lungime de undă, el are unele vicii, pe când Claudia caută doar liniște și echilibru. Gabi nu este copt la minte. Claudia a vrut să îl aducă pe Gabi pe drumul cel bun, însă nimeni din familia lui, nici măcar tatăl lui, Niculae Bădălău, nu a ajutat-o în acest sens, pentru că, probabil, nu s-a dorit acest lucru”.

Claudia Pătrășcanu și-a acuzat soțul, printre altele, și de consum de droguri și de proxenetism, lucruri nedovedite în instanță. Se anunță un proces dur, pentru că ambii doresc custodia exclusivă a micuților.

Claudia Pătrășcanu: ”Am fost dați afară din casă, iar acest lucru îl poate confirma Serviciul de Poliție 112, unde eu am sunat în acea seară, ca să trimită un echipaj.”

Solista Claudia Pătrășcanu a anunțat pe conturile sociale despărțirea de Gabi Bădălău, în urmă cu un an și jumătate:

„După atâta umilinţă, abuz emoţional, infidelităţi, lipsa de lângă cei mai minunaţi copii, jigniri, minciuni, renunţ! Renunţ la viaţa falsă şi tristă pe care am îndurat-o într-un an, cât într-o sută! Vreau să lupt, dar nu sunt singură, ci cu Dumnezeu. Lupt pentru cei mai curaţi şi sinceri oameni din viaţa mea (copiii mei)! Veţi creşte cu iubire şi linişte, restul nu contează! Atâta timp cât Dumnezeu ne dă sănătate, le putem face pe toate! M-aţi întrebat luni la rând de ce nu mai postez cu «soţul». Şi-a vândut sufletul pentru nimic şi nu i-a păsat de nimeni, doar de cruzime!”

A povestit, apoi, și despre noaptea în care soțul ei a alungat-o din casă cu tot cu cei doi copii ai lor, Gabriel, în vârstă de 7 ani, și Nicholas, în vârstă de 3 ani jumătate: „Adevărul este că am fost dați afară din casă. Împreuna cu copiii, am fost dată afară din casă […]. Am fost dați afară din casă, iar acest lucru îl poate confirma Serviciul de Poliție 112, unde eu am sunat în acea seară, ca să îmi trimită un echipaj”, povestea artista la Antena Stars. Claudia Pătrășcanu a înregistrat cererea de divorţ pe 22 august 2019, la Judecătoria Bolintin Vale.