Cum vrea să fie condus Cristian Țânțăreanu pe ultimul drum. Mărturisiri neașteptate: „Mă duc ca la nuntă”

Controversat, plin de bani, cu butoaie pline de euro îngropate și cu un loc ca în paradis. Așa am putea să-l descriem pe scurt pe celebrul om de afaceri Cristian Țânțăreanu. Ajuns la 78 de ani, și reușind să-și revină după problemele de sănătate, afaceristul vede perspectiva morții altfel azi, spunând mai glumă, mai în serios, că „Mă duc ca la nuntă”, când a venit vorba de acel moment prin care trecem toți, inevitabil.

Toată lumea îl cunoaște și îi știe afacerile de milioane de euro, mai ales cele din Paradisul din Corbeanca, unde a construit masiv vile de lux. Dar, deși cu o avere considerabilă, evaluată în 2007 la 40-50 milioane dolari, omul de afaceri Cristian Țânțăreanu nu a fost lipsit de probleme.

Din păcate în 2009 afaceristul avea să fie diagnosticat cu o boală cruntă, dar avea să scape în urma unei operații la Paris. Într-un interviu recent, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Cristian Țânțăreanu recunoștea că-și făcuse testamentul, declarând atunci că „De aia le-am dat copiilor mei și nepoților, ca ei să nu știe ce e aia foamete.”. Se știe că afaceristul are trei copii, unul natural, alţi doi vitregi, și opt nepoți:

„Mi-am făcut testamentul după ce am aflat că am cancer. Averea familiei se ridică acum la 20-30 de milioane de euro. Numai spa-ul este 7 milioane de euro, casele la copii sunt fiecare vreo 600.000 de euro și am băgat 6 milione de euro în afacerea nouă cu complexul Pandemia.

Nu există un moștenitor. Eu am o frică de foamete. De aia le-am dat copiilor mei și nepoților, ca ei să nu știe ce e aia foamete. Le-am dat casele copiilor. Eu sunt convins că ei gândesc că unul are mai mult și altul are mai puțin.

Ei sunt acționari însă egali în firmă. Toată averea e acum pe numele copiilor. Toți au afacerile lor, care nu se intersectează.”, a declarat Cristian Țânțăreanu, la emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai, de la Kanal D.