Cum vrea Mircea Badea să se îmbogățească pe seama lui Donald Trump. Pariul riscant făcut acum

Este știut faptul că prezentatorul TV Mircea Badea joacă la pariuri când are ocazia. Vedeta postului de televiziune Antena 3 a publicat pariul pe care la făcut în lupta pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite.

Prezentatorul de la Antena 3 și-a anunțat fanii despre pariurile pe care le face. Marți, Mircea Badea a publicat pariul pe care l-a făcut cu privire la lupta pentru alegerile prezidențiale din SUA.

Badea a pariat suma de 3.000 de lei pe Donald Trump, fiind ferm convins că acesta va ieși din nou președinte. Potrivit biletului publicat, faimosul prezentator TV va câștiga suma de 8.400 de lei, dacă previziunea va fi bună, potrivit Haihuin2.com.

În urmă cu ceva timp, realizatorul Antenei 3 a postat pe rețelele de socializare un videoclip unde le arată fanilor câți bani a reușise să câștige la pariuri în câteva săptămâni. S-ar părea că pariurile sunt un succes pentru Mircea Badea, așadar după ce a băgat aproape 3.500 de lei, prezentatorul TV a reușit să obțină 30.518 lei.

În același timp, Badea a spus și care este motivul pentru care face o astfel de filmare. Vedeta de la Antena 3 vrea să scape de sfaturi.

”30.518 ron în cont. Pe data de 13 august am pus 182 ron, pe data de 15 august 1568 ron, pe data de 18 980 ron. În trei săptămâni am făcut cam de zece ori suma. Deci am depus cam 3500 de ron și acum am 30.500, aproape de zece ori în trei săptămâni. De ce vă arăt asta?