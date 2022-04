Cum vrea Mihai Trăistariu să devină milionar în euro: „Mă joc așa până devin”

Mihai Trăistariu a dezvăluit că vrea să devină milionar în euro. Pentru a-și împlini dorința pe care și-a pus-o de Paște artistul a muncit și de Învierea Domnului, susținând un concert la Sinaia, și spune se bucură enorm pentru că restricțiile au fost ridicate după doi ani de pandemie.

Mihai Trăistariu nu mai vrea probleme cu lipsa banilor. Vrea să devină milionar

Mihai Trăistariu a povestit amintiri din copilărie despre Paște. Totul s-a schimbat între timp, Paștele nemaifiind acum pentru artist așa cum era odată.

De asemenea, artisul mărturisește că nu mai vrea să întâmpine probleme cu banii, astfel că vrea să se facă milionar în euro. A dezvăluit și cum.

Mihai Trăistariu: Eu am foarte multe planuri și visez mult. În pandemie m-am învățat să fiu foarte econom, nu îmi mai cumpăr haine. Sunt strângător, eram risipitor înainte. Mi-am făcut un sistem de economii, am făcut matematica în facultate. Azi depun un euro, mâine doi, apoi trei, mă joc așa până devin milionar în euro. Nu mă mai opresc. Țelul meu este să nu mai sufăr din cauza banilor. Vreau să fiu pregătit pentru următoarea criză care ar fi, să zic, în 2032. Se spune că la 12 ani este ciclic, vine câte o criză financiară.

EGO.ro: Te bucuri pentru că au început evenimentele?

Mihai Trăistariu: Enorm. Au început să sune telefoanele, după Sinaia o să am un mega-concert la Timișoara. Vin trupele retro din străinătate și sunt și eu pe afiș. O să fie foarte mulți oameni acolo. Au început și nunțile, botezurile, zilele orașelor, îmi era dor. M-am chinuit și cu banii, mi-am vândut casa, mi-a fost greu pe pandemie. Am nevoie și să ies din casă, dar și de bani.

EGO.ro: Ce tradiții de Paște respecți de obicei?

Mihai Trăistariu: Când eram mic mergeam cu familia la Înviere, aduceam lumină acasă. Însă, părinții au murit și frații s-au împrăștiat prin lume. Am un frate în Germania, unul în Piatra-Neamț, sora mea este în Iași și eu la Constanța. Nu ne mai întâlnim deloc, decât eu cu fiecare, dar ei între ei nu s-au mai văzut, este complicat să ne reunim toți.

Eu fac în fiecare an Paștele cu prietenii, merg la Înviere și vin acasă, cam așa decurge tot. Mâncare primesc de la vecini sau de la colegi, ei știu că nu gătesc. Nu am o relație acum, dar, când am, mai gătește ea câte ceva. De obicei îmi trimit vecinii ouă, drob, pască, astfel că frigiderul se umple.

Vezi continuarea interviului AICI.