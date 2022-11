Cum verifici camera de hotel de ploșnițe. Locurile de pe pat unde se adună toți VIDEO

Atunci când călătorești undeva pentru prima dată și te cazezi la o unitate hotelieră, specialiștii îți recomandă câteva trucuri care să te ajute să îți faci șederea mai plăcută. Un veteran al industriei hoteliere îți arată ce trebuie să verifici la o cameră de hotel.

Halee Whiting, proprietara unei companii de asistență pentru vânzări hoteliere din SUA, a devenit virală pe rețelele sociale, după ce a dezvăluit câteva trucuri geniale menite să-i ajute pe turiști să verifice calitatea serviciilor hoteliere de care au parte, atunci când se cazează la o pensiune, vilă sau hotel.

Femeia te sfătuiește să verifici, în primul rând, dacă în camera de hotel găsești ploșnițe ascunse prin alternuturi sau în colțurile întunecate ale cearceafurilor, potrivit Yahoo News.

Primul lucru pe care o să-l faci este să te asiguri că camera ta este întunecată. Stinge luminile, închide orice umbrelă și folosește lanterna de pe telefon. Și în timp ce totul este oprit, o să vii aici, sub pături…și vei verifica sub toate cutele.. De obicei, le place să stea în colțuri și în pliuri.”

Halee Whiting dezvăluie mai multe fapte îngrozitoare despre ploșnițele de pat. Specialistul atrage atenția turiștilor asupra faptului că trebuie inspectată camera cu atenție.

De asemenea, ai grijă ca geamurile să fie închise, iar lenjeria să fie curată. Aprinde luminile și cercetează cu atenție fiecare colțișor al încăperii, inclusiv baia.

Mai mult de atât, internauta adaugă, de asemenea, că ploșnițele se pot strecura și în așternuturile din camerele de hoteluri de cinci stele și chiar în clădiri noi. De asemenea, mulți internauți au intervenit în discuție și și-au împărtășit din experiențele neplăcute.

„Nu contează cât plătiți, ploșnițele de pat iubesc turiștii!

Realitatea problemei este că sunt neobrăzate (n.r. – insectele).

Oamenii le aduc din alte locuri, nu contează cât de luxos este hotelul.

Am găsit ploșnițe de pat de două ori!

Am găsit ploșnițe la două hoteluri diferite și am ajuns la spital de ambele ori. Încă am coșmaruri și astăzi.”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care internauții le-au scris pe TikTok.