Cum va revoluționa David Popovici înotul: „E timpul pentru un nou mod de abordare”

Cum va revoluționa David Popovici înotul. La doar 17 ani, înotătorul din România a intrat în istoria natației mondiale, dar și a sportului românesc. A devenit primul român care a cucerit aurul la un Campionat Mondial pentru seniori. În plus, el e primul înotător din lume, după aproape 50 de ani, care a câștigat două titluri la aceeași ediție a Mondialelor. David Popovici, alături de antrenorul său, Adrian Rădulescu, are planuri și mai mari și vrea să schimbe fața natației mondiale

Nu a fost un concurs la care m-am pregătit foarte tare, asta mă face și mai optimist. Aș minți dacă aș spune că nu am fost într-o formă bună. Am fost într-o formă bună, doar că nu știam. Este un lucru bun că mă pot surprinde în continuare”, a declarat David Popovici pentru TVR, la finalul cursei de miercuri seară.

„Sincer, m-am bucurat că s-a terminat. Am terminat concursul cu stil. Ce pot să spun este că mă bucur că lumea m-a urmărit. Sper că milioane de români m-au susținut și sper că v-am făcut pe toți mândri.

David Popovici a recunoscut că proba de 200 metri liber este mai pe placul lui, fiind una mult mai tactică, în care își poate folosi mintea mai mult.

„Îmi place mai mult cursa de 200 de metri, pentru că e o cursă mai mult tactică, o cursă în care îți folosești mai mult mintea, cu tot respectul pentru cea de 100 m. La 200 de metri am fost surprins la ce diferență mare am câștigat, la cea de 100 la ce diferență mică am reușit să mă impun. Îmi plac ambele situații”, a spus David Popovici, conform gsp.ro.