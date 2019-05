Cum trișezi la concursurile de talente de la TV: cineva s-a bazat pe voturi computerizate

În situația în care nu îți poți încheia seara fără vreun episod dintr-un reality show cu bugete generoase, s-ar putea să te supere mult situația din finala competiției The Voice Kids, din Moscova.

Competițiile de talente au devenit o constantă în ultimii ani pe la posturile principale de televiziune. Mai mult decât atât, în momentul în care au dobândit un succes de proporții pe teritoriul unei țări, migrează spre alte țări. Din acest motiv, există concursuri Got Talent în foarte multe țări de pe întregul mapamond. Același lucru se poate spune despre The Voice sau The Voice Kids. În țara noastră, varianta adaptată este Vocea României.

În versiunea pentru copii a concursului The Voice din Rusia, cineva a furat premiul cel mare, pentru nepoțica sa. În momentul în care s-au inițiat proteste de proporții pe marginea subiectului, s-a deschis o investigație și au ieșit imediat la iveală ”combinațiile” din spate.

Mii de voturi frauduloase au fost folosite în țara lui Putin pentru ca fiica unui star pop din teritoriu sa ocupe prima poziție pe podium. Fetița în vârstă de doar 11 ani este nepoata unuia dintre oamenii de la conducerea Lukoi, cu o avere estimată de Forbes în jurul pragului de 500 de milioane de dolari. Mama fetei este o cântăreață din Rusia, Alsou, care a ajuns pe locul doi la Eurovision în 2000,

Finala a fost transmisă în direct de canalul național de televiziune – Pervîi Kanal. O investigație pe partea cibernetică a scos la iveală 30.000 de apeluri și 8000 de SMS-uri transmise de pe doar 300 de numere de telefon care au votat același lucru. ”O influență exterioară asupra votului a afectat rezultatele”, a fost concluzia raportului de analiză a evenimentului. ”Ancheta a arătat că au fost folosite instrumente automate pentru a face apelurile”, a spus o firma de securitate informatică Group-IB, angajată de postul tv pentru a face ancheta.

Mikella Abramova, în vârstă de 11 ani, a câștigat finala la sfârșitul lunii aprilie, adunând 56,5 la sută din voturi, dar mulți telespectatori au considerat că performanța sa a fost mai slabă decât cea a celorlalți concurenți. Rezultatul competiției a fost anulat.