Cum trebuie să fie bărbatul ideal pentru Natalia Mateuț: „Am trecut de faza aceea, am 32 de ani” VIDEO EXCLUSIV

Fiecare apariție a Nataliei Mateuț atrage toate privirile și nu este de mirare, căci vedeta este fără doar și poate una dintre cele mai frumoase prezențe feminine de la noi din țară. Dacă pe plan profesional totul îi merge ca pe roate, nu putem spune același lucru despre viața sa sentimentală.

Natalia Mateuț peferă să fie cât mai discretă cu viața personală, dar pare că nu a găsit deocamdată bărbatul potrivit pentru ea. Domnilor, atenție! Natalia Mateuț ne-a spus pas cu pas cum poate fi cucerită! Avem toate detaliile în premieră de la prezentatoarea Antena Stars.

După cum știm, una dintre cele mai mari pasiuni ale Nataliei Mateuț este călătoria. Vedeta adoră să plece în diferite destinații ale lumii. Dacă astăzi își dorește, mâine pleacă fără rețineri. Aproape în fiecare lună, Natalia Mateuț părăsește țara pentru câteva zile.

Vedeta ne-a povestit o întâmplare amuzantă dintr-o vacanță, unde a plecat alături de mai mulți prieteni, printre care Cătălin Cazacu și Ramona Olaru, iar acolo a rămas singură-singurică. Prezentatoarea de la Antena Stars ne-a spus ce s-a întâmplat, de fapt în Tulum:

“Plec des și îmi place tare mult, când am câteva zile libere, să iau avionul și să plec cu prietenii, prietenele oriunde. Umătoarea vacanță este în Italia, Toscana. Plec 4 zile și o să fie frumos. Plec destul de des, îmi place mult să plec. Sunt o împătimită a vacanțelor.

Dacă ar trebui să aleg între a sta în București să mă odihnesc sau să plec undeva, plec, nu stau să mă relaxez, plec. Singură nu am plecat niciodată, dar anul trecut am plecat în Tulum, în Mexic cu o gașcă mare, dar ei nu erau genul meu pe parte de distracție. Ei la 10,11 seara se culcau, iar eu atunci abia ieșeam. Ei când se trezeau, eu abia veneam în cameră. Atunci am stat singură. Efectiv, ieșeam singură, intram singură, dar m-am împrietenit cu multă lume.

Vorbesc spaniolă la perfecție, iar prin natura zodiei sunt super sociabilă, prietenoasă. Dacă mă pui să stau singură nu este o problemă, dar să plec singură din țară, nu aș pleca. Oricum, mă integrez oriunde!”.