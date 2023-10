Cum se înțelege Natalia Mateuț cu Dan Capatos la Xtra Night Show, de fapt. Vedeta, declarații sincere și despre Cătălin Cazacu și Andrei Ștefănescu! VIDEO EXCLUSIV

În urmă cu câteva zile a avut loc premiera filmului “Dragoste pe muchie de cuțit”, o comedie romantică cu tematică culinară, în care mămăliga primește rolul cel mare. Din distribuție fac parte nume mari ale teatrului și cinematografiei românești, printre care Carmen Tănase, Marian Râlea, Alin Panc, Răzvan Bănică și mulți alții. Natalia Mateuț a primit rolul undei prezentatoare în filmul “Dragoste pe muchie de cuțit”, fiind debutul său în lumea cinematografică. În exclusivitate pentru Playtech Știri, prezentatoarea de la Antena Stars ne-a spus cum i s-a îndeplinit visul! Mai mult decât atât, a vorbit și despre cum se înțelege cu Dan Capatos. Avem detalii exclusive!

Natalia Mateuț și-a dorit dintotdeauna să devină actriță, iar fără să se aștepte, visul său s-a îndeplinit! În exclusivitate pentru Playtech Știri, frumoasa prezentatoare TV ne-a povestit întreaga experiență:

“A fost un rol micuț dar frumos. Este o oportunitate pentru ceea ce mi-am dorit să fac dintotdeauna. Eu mi-am dorit să dau la Facultatea de Film și Teatru, înainte să dau la Jurnalism, după ce am terminat liceul acum 10 ani. Orice oportunitate de a juca într-un film sau serial, e un mare DA, pentru că mi-am doit dintotdeauna treaba asta. A fost un rol frumos, mi-am jucat propriul rol, practic. Sunt prezentatoarea unui spectacol.

Am trimis intenția către Univers și mi s-a răspuns prin această oportunitate. M-a sunat Alin Panc, unul dintre producători și actori în film, mi-a zis că are un rol pentru mine, ne-am întâlnit, am vorbit, mi-a zis că i-ar plăcea să mă vadă jucând și a avut un feedback foarte frumos vis-à-vis de prestația mea.”, ne-a declarat Natalia Mateuț, în exclusivitate pentru Playtech Știri.